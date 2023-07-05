https://sputnikarabic.ae/20230705/مخاوف-زيلينسكي-تسبب-تخبطا-وتراجعا-في-تصريحات-طبيب-يدعو-إلى-ممارسات-انتقامية-من-الأسرى-الروس-1078756160.html
مخاوف زيلينسكي تسبب تخبطا وتراجعا في تصريحات طبيب يدعو إلى ممارسات انتقامية من الأسرى الروس
مخاوف زيلينسكي تسبب تخبطا وتراجعا في تصريحات طبيب يدعو إلى ممارسات انتقامية من الأسرى الروس
كشفت مجلة أمريكية أن الاعتذارات العلنية للطبيب الأوكراني، غينادي دروزينكو، بشأن تصريحاته المرتبطة بالانتقام من أسرى الحرب الروس عبر عمليات إخصاء، جاءت بعد... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T11:56+0000
2023-07-05T11:56+0000
2023-07-05T11:56+0000
العالم
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وأشارت مجلة "American Thinker" الأمريكية إلى أن الرئيس الأوكراني أصدر أمرا فوريا للطبيب للاعتذار، وذلك خشية أن تتخذ الدول الغربية مواقف سلبية من هذه التصريحات الداعية لإخصاء أسرى الحرب الروس. ولفتت الصحيفة أن تصريحات دروزينكو أعقبها اعتذار، لكن يبدو أنها لم تكن سوى مخاوف شعر بها الرئيس زيلينسكي من أن تؤدي هذه الممارسات النازية إلى سحب الدول الغربية دعمها لكييف.وكان دروزينكو قد أعلن على الهواء مباشرة على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية إنه أوعز للأطباء بـ"إخصاء السجناء الروس الجرحى".
https://sputnikarabic.ae/20230619/أسرى-أوكرانيون-يروون-التخبط-العسكري-الأوكراني-مع-فشل-الهجوم-المضاد-1078271256.html
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العالم
مخاوف زيلينسكي تسبب تخبطا وتراجعا في تصريحات طبيب يدعو إلى ممارسات انتقامية من الأسرى الروس
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كشفت مجلة أمريكية أن الاعتذارات العلنية للطبيب الأوكراني، غينادي دروزينكو، بشأن تصريحاته المرتبطة بالانتقام من أسرى الحرب الروس عبر عمليات إخصاء، جاءت بعد ضغوطات من الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
وأشارت مجلة "American Thinker
" الأمريكية إلى أن الرئيس الأوكراني أصدر أمرا فوريا للطبيب للاعتذار، وذلك خشية أن تتخذ الدول الغربية مواقف سلبية من هذه التصريحات الداعية لإخصاء أسرى الحرب الروس.
ولفتت الصحيفة أن تصريحات دروزينكو أعقبها اعتذار، لكن يبدو أنها لم تكن سوى مخاوف شعر بها الرئيس زيلينسكي من أن تؤدي هذه الممارسات النازية إلى سحب الدول الغربية دعمها لكييف.
وكان دروزينكو قد أعلن على الهواء مباشرة على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية إنه أوعز للأطباء بـ"إخصاء السجناء الروس الجرحى".