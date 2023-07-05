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https://sputnikarabic.ae/20230705/مسافرون-يقفزون-إلى-منطقة-محظورة-بعد-تأخرهم-عن-موعد-الطائرة-فيديو-1078743218.html
مسافرون يقفزون إلى منطقة محظورة بعد تأخرهم عن موعد الطائرة.. فيديو
مسافرون يقفزون إلى منطقة محظورة بعد تأخرهم عن موعد الطائرة.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو يظهر مسافرين يقفزون من على الممر المخصص لعبور الركاب إلى الطائرة، وذلك بعد تأخرهم بالصعود على متنها في... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T06:27+0000
2023-07-05T06:27+0000
العالم
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وذكرت وسائل إعلام تركية أن ثلاثة مسافرين قفزوا من علو 3 أمتار إلى موقف الطائرة التابعة لشركة "أناضول جيت"، وذلك بهدف إيقافها، لكن سلطات المطار قامت باعتقال المسافرين فورا لخرقهم قواعد المطار والسلامة العامة فيه.وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحدث بالقول إنه تم اعتقال أب وولديه يحملون الجنسية الإسرائيلية، إثر اقتحامهم منطقة جوية بعد أن فوتت العائلة الرحلة، وتم اقتيادهم الى الشرطة وفتح تحقيق بالموضوع ويتم تنفيذ الإجراءات القانونية أمام السلطات.وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة التركية توقيف شخصين دخلا إلى موقف الطائرات في مطار "صبيحة غوكتشن" بمدينة إسطنبول دون إذن، بعد تأخرهما عن رحلتيهما.وبحسب مراسل "الأناضول"، تجادل أحد المسافرين مع موظفي المطار بعد تأخره عن رحلته المقررة إلى إيطاليا، قبل أن يكسر الزجاج ويتوجه إلى موقف الطائرات، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة وتوقيف الشخص.
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مسافرون يقفزون إلى منطقة محظورة بعد تأخرهم عن موعد الطائرة.. فيديو

06:27 GMT 05.07.2023
© AP Photo / Hani Mohammedمسؤول أمن بمطار صنعاء اليمني يمشي على مدرج المطار بجوار طائرة تابعة لشركة الطيران الإيرانية الخاصة ماهان إير
مسؤول أمن بمطار صنعاء اليمني يمشي على مدرج المطار بجوار طائرة تابعة لشركة الطيران الإيرانية الخاصة ماهان إير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو يظهر مسافرين يقفزون من على الممر المخصص لعبور الركاب إلى الطائرة، وذلك بعد تأخرهم بالصعود على متنها في مطار إسطنبول.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن ثلاثة مسافرين قفزوا من علو 3 أمتار إلى موقف الطائرة التابعة لشركة "أناضول جيت"، وذلك بهدف إيقافها، لكن سلطات المطار قامت باعتقال المسافرين فورا لخرقهم قواعد المطار والسلامة العامة فيه.
وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحدث بالقول إنه تم اعتقال أب وولديه يحملون الجنسية الإسرائيلية، إثر اقتحامهم منطقة جوية بعد أن فوتت العائلة الرحلة، وتم اقتيادهم الى الشرطة وفتح تحقيق بالموضوع ويتم تنفيذ الإجراءات القانونية أمام السلطات.
وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة التركية توقيف شخصين دخلا إلى موقف الطائرات في مطار "صبيحة غوكتشن" بمدينة إسطنبول دون إذن، بعد تأخرهما عن رحلتيهما.
وبحسب مراسل "الأناضول"، تجادل أحد المسافرين مع موظفي المطار بعد تأخره عن رحلته المقررة إلى إيطاليا، قبل أن يكسر الزجاج ويتوجه إلى موقف الطائرات، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة وتوقيف الشخص.
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