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https://sputnikarabic.ae/20230705/مشاهد-لخوف-وذعر-أسرة-فلسطينية-بعد-اقتحام-قوات-إسرائيلية-منزلها-فيديو-1078753171.html
مشاهد لخوف وذعر أسرة فلسطينية بعد اقتحام قوات إسرائيلية منزلها... فيديو
مشاهد لخوف وذعر أسرة فلسطينية بعد اقتحام قوات إسرائيلية منزلها... فيديو
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة اقتحام الجيش الإسرائيلي منزل عائلة فلسطينية في جنين. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T10:32+0000
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وتظهر المشاهد حدوث حالة هلع وذعر بين أفراد الأسرة، التي ضمت عددا من الأطفال والنساء، إذ وجدت الأسرة نفسها في حالة خطيرة، في ظل أجواء متوترة تشهدها جنين منذ أيام.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".وبدوره، أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي

مشاهد لخوف وذعر أسرة فلسطينية بعد اقتحام قوات إسرائيلية منزلها... فيديو

10:32 GMT 05.07.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة اقتحام الجيش الإسرائيلي منزل عائلة فلسطينية في جنين.
وتظهر المشاهد حدوث حالة هلع وذعر بين أفراد الأسرة، التي ضمت عددا من الأطفال والنساء، إذ وجدت الأسرة نفسها في حالة خطيرة، في ظل أجواء متوترة تشهدها جنين منذ أيام.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".

وأضاف المتحدث:"حققنا إنجازات خلال العملية في جنين، لكنها ليست كاملة"، متابعا: "سنعود إلى مخيم جنين إذا توفرت معلومات عن تخطيط نشطاء لأي هجمات".

وبدوره، أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".

وجاء ذلك في وقت انسحبت فيه القوات الإسرائيلية من جنين، في اليوم الثاني لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.

انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.
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