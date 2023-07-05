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https://sputnikarabic.ae/20230705/معدل-التضخم-في-تركيا-يتراجع-إلى-أدنى-مستوى-خلال-18-شهرا-1078752095.html
معدل التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا
معدل التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا ليسجل 38.21 في المئة في يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى خلال 18 شهرا، على عكس توقعات الأسواق. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T09:52+0000
2023-07-05T09:52+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان اليوم الأربعاء، "سجل معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي 38.21 في المئة، مقارنة مع 39.59 في المئة العام الماضي".وأشارت الهيئة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 3.92 في المئة.وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا، ما تسبب بارتفاع حاد في التضخم السنوي العام الماضي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج اقتصادي جديد تم بموجبه خفض أسعار الفائدة.وأدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية، إذ فقدت 30 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال أقل من شهر، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 26 ليرة.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الليرة-التركية-تتراجع-لأدنى-مستوى-في-تاريخها-أمام-الدولار-عقب-قرار-البنك-المركزي-1078388558.html
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

معدل التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا

09:52 GMT 05.07.2023
© Sputnikشارع الاستقلال في إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر
شارع الاستقلال في إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik
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تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا ليسجل 38.21 في المئة في يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى خلال 18 شهرا، على عكس توقعات الأسواق.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان اليوم الأربعاء، "سجل معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي 38.21 في المئة، مقارنة مع 39.59 في المئة العام الماضي".
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار عقب قرار البنك المركزي
22 يونيو, 13:06 GMT
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 3.92 في المئة.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا، ما تسبب بارتفاع حاد في التضخم السنوي العام الماضي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج اقتصادي جديد تم بموجبه خفض أسعار الفائدة.
وأدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية، إذ فقدت 30 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال أقل من شهر، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 26 ليرة.
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