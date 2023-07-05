https://sputnikarabic.ae/20230705/مقتل-3-وإصابة-7-إثر-إطلاق-نار-في-لويزيانا-الأمريكية-1078769762.html
مقتل 3 وإصابة 7 إثر إطلاق نار في لويزيانا الأمريكية
مقتل 3 وإصابة 7 إثر إطلاق نار في لويزيانا الأمريكية
أعلنت السلطات المحلية الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع خلال حفل جماعي في شريفبورت، ولاية لويزيانا الأمريكية. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T18:14+0000
2023-07-05T18:14+0000
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ووقع الحادث خلال احتفالات يوم الاستقلال (4 يوليو/ تموز)، فيما أشارت عضو مجلس منطقة شريفبورت، تاباثا تايلور، إلى أن الولايات المتحدة شهدت أخيرا سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي، حسبما نقلت مجلة "فوربس".وأشارت تايلور إلى أنه تم تسجيل إطلاق نار جماعي في بالتيمور في ولاية ميريلاند، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، وفي فيلادلفيا، لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، في حادث إطلاق نار وقع ليلة الاثنين الماضي.وأوضحت السلطات الأمريكية أن مسلحا أطلق النار عشوائيا على عدة بنايات في حي كينغسيسن في مدينة كولورادو سبرينغز قبل أن يتم القبض عليه بحوزته بندقية من طراز "إي آر" ومسدس.وفي ولاية تكساس، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق نار في فورت وورث، وفي العاصمة الفدرالية، أصيب تسعة أشخاص، بينهم قاصران، في حادث إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي.منذ بداية العام الحالي، تم تسجيل ما لا يقل عن 412 حالة وفاة في الولايات المتحدة جراء عمليات إطلاق نار جماعي، وفقًا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح" غير الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230628/إغلاق-القنصلية-الأمريكية-في-جدة-بعد-حادث-إطلاق-النار-1078581899.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
مقتل 3 وإصابة 7 إثر إطلاق نار في لويزيانا الأمريكية
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أعلنت السلطات المحلية الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع خلال حفل جماعي في شريفبورت، ولاية لويزيانا الأمريكية.
ووقع الحادث خلال احتفالات يوم الاستقلال (4 يوليو/ تموز)، فيما أشارت عضو مجلس منطقة شريفبورت، تاباثا تايلور، إلى أن الولايات المتحدة شهدت أخيرا سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي، حسبما نقلت مجلة
"فوربس".
وأشارت تايلور إلى أنه تم تسجيل إطلاق نار جماعي في بالتيمور في ولاية ميريلاند، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، وفي فيلادلفيا، لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، في حادث إطلاق نار وقع ليلة الاثنين الماضي.
وأوضحت السلطات الأمريكية أن مسلحا أطلق النار عشوائيا على عدة بنايات في حي كينغسيسن في مدينة كولورادو سبرينغز قبل أن يتم القبض عليه بحوزته بندقية من طراز "إي آر" ومسدس.
وفي ولاية تكساس
، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق نار في فورت وورث، وفي العاصمة الفدرالية، أصيب تسعة أشخاص، بينهم قاصران، في حادث إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي.
منذ بداية العام الحالي، تم تسجيل ما لا يقل عن 412 حالة وفاة في الولايات المتحدة جراء عمليات إطلاق نار جماعي، وفقًا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح" غير الحكومية.