https://sputnikarabic.ae/20230705/وزير-الخارجية-الجزائري-الأمم-المتحدة-لم-تعد-قادرة-على-مساعدة-المضطهدين-1078765193.html
وزير الخارجية الجزائري: الأمم المتحدة لم تعد قادرة على مساعدة المضطهدين
وزير الخارجية الجزائري: الأمم المتحدة لم تعد قادرة على مساعدة المضطهدين
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن منظمة الأمم المتحدة لم تعد قادرة على مساعدة المضطهدين حول العالم. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:54+0000
2023-07-05T14:54+0000
2023-07-05T14:54+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الجزائر
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078765288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_245be5e465eb6d153d159d6a652325b0.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة "عدم الانحياز"، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء.ولفت إلى أن حركة منظمة "عدم الانحياز" لديها مسؤولية تاريخية وتقوم بواجبات لها أبعاد سياسية سامية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون هناك منظومة علاقات دولية تعتمد على المشاركة وليس الإقصاء.وتمثل اجتماعات الدول الأعضاء في منظمة عدم الانحياز وعددها 120 دولة نامية، أكبر الاجتماعات الدولية بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة.وخلال الاجتماعات يتم تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة أن المنظمة تم تأسيسها على مبدأ عدم الانحياز للدول الكبرى فيما يتعلق بالسياسات العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230208/رئيس-الأركان-الجزائري-لقائد-أفريكوم-الأمريكية-نتشبث-بمبدأ-عدم-الانحياز-وغيورون-على-قرارنا-السيادي-1073289147.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078765288_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a3067f3d2dddc24009643413e7f36a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
وزير الخارجية الجزائري: الأمم المتحدة لم تعد قادرة على مساعدة المضطهدين
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن منظمة الأمم المتحدة لم تعد قادرة على مساعدة المضطهدين حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة "عدم الانحياز"، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء.
وقال عطاف: "لم يعد بإمكان المنظمة الأممية ضمان مساندة المضطهدين وتوفير ملجأ لهم".
ولفت إلى أن حركة منظمة "عدم الانحياز
" لديها مسؤولية تاريخية وتقوم بواجبات لها أبعاد سياسية سامية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون هناك منظومة علاقات دولية تعتمد على المشاركة وليس الإقصاء.
وتمثل اجتماعات الدول الأعضاء في منظمة عدم الانحياز وعددها 120 دولة نامية، أكبر الاجتماعات الدولية بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماعات يتم تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة أن المنظمة تم تأسيسها على مبدأ عدم الانحياز للدول الكبرى فيما يتعلق بالسياسات العالمية
.