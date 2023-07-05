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https://sputnikarabic.ae/20230705/وزير-الدفاع-الأوكراني-كييف-لا-يمكنها-التغلب-على-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1078753303.html
وزير الدفاع الأوكراني: كييف لا يمكنها التغلب على أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
وزير الدفاع الأوكراني: كييف لا يمكنها التغلب على أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها قمع الصواريخ والأسلحة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"،... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T10:36+0000
2023-07-05T10:36+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ريزنيكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" قال خلالها إن القذائف كانت دقيقة للغاية، لكن الأنظمة الإلكترونية الروسية القوية وجدت طرقًا لقمعها.وتابع ريزنيكوف بالقول: "يتوصل الروس إلى إجراء مضاد ونبلغ شركاءنا بذلك، حيث يتم وضع إجراءات مضادة جديدة ضد تدابيرهم". وأضاف أن كييف وقعت في الأونة الأخيرة عقود صيانة مع شركة الدفاع البريطانية "بابكوك إنترناشيونال"، وشركة صناعة المدفعية الفرنسية "نيكستر سيستمز"، وشركة "راينميتال" الألمانية المشهورة بإنتاج دبابات "ليوبارد".
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وزير الدفاع الأوكراني: كييف لا يمكنها التغلب على أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية

10:36 GMT 05.07.2023
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صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها قمع الصواريخ والأسلحة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، الذي يتم استخدامه لإطلاق صواريخ "هيمارس".
وجاءت تصريحات ريزنيكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" قال خلالها إن القذائف كانت دقيقة للغاية، لكن الأنظمة الإلكترونية الروسية القوية وجدت طرقًا لقمعها.
وتابع ريزنيكوف بالقول: "يتوصل الروس إلى إجراء مضاد ونبلغ شركاءنا بذلك، حيث يتم وضع إجراءات مضادة جديدة ضد تدابيرهم".
وأضاف أن كييف وقعت في الأونة الأخيرة عقود صيانة مع شركة الدفاع البريطانية "بابكوك إنترناشيونال"، وشركة صناعة المدفعية الفرنسية "نيكستر سيستمز"، وشركة "راينميتال" الألمانية المشهورة بإنتاج دبابات "ليوبارد".
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