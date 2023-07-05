https://sputnikarabic.ae/20230705/وزير-النفط-الليبي-زيادة-الإنتاج-إلى-مليوني-برميل-يوميا-يتطلب-من-3-إلى-5-سنوات-1078766554.html
وزير النفط الليبي: زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا يتطلب من 3 إلى 5 سنوات
وزير النفط الليبي: زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا يتطلب من 3 إلى 5 سنوات
أعلن وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن الحكومة خصصت ميزانية لزيادة إنتاج النفط والغاز في ليبيا، وأشار إلى أنه يتوقع رفع الإنتاج... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T15:22+0000
2023-07-05T15:22+0000
2023-07-05T15:22+0000
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فيينا- سبوتنيك. وأوضح عون أن الشركات الأجنبية المشاركة في الإنتاج في ليبيا ستساعد في تحقيق هذه الأهداف، حيث تتم المشاريع الاستثمارية بالتعاون بين ليبيا والشركاء الأجانب.وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي وزيادة الإنتاج المحلي، فإن عون أكد أن الحكومة الليبية تعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.وعقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والغاز الليبي، فرحات بن قدارة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اجتماعًا لبحث دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط والغاز في زيادة إنتاجها.والتقى المجتمعون في مكتب المحافظ المركزي في العاصمة طرابلس، وذلك يأتي ضمن التواصل المستمر لدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة إنتاج النفط والغاز وتحقيق الاستقرار.وأفاد بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بأن بن قدارة أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية المخطط لها وفقا للميزانية المحددة.
https://sputnikarabic.ae/20230605/خريطة-مراكز-تهريب-البشر-والنفط-في-ليبيا-من-يقف-خلفها-دون-محاسبة-1077767821.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
وزير النفط الليبي: زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا يتطلب من 3 إلى 5 سنوات
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أعلن وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن الحكومة خصصت ميزانية لزيادة إنتاج النفط والغاز في ليبيا، وأشار إلى أنه يتوقع رفع الإنتاج من مليون و200 ألف برميل حالياً إلى 2 مليون برميل يومياً خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
فيينا- سبوتنيك. وأوضح عون أن الشركات الأجنبية المشاركة في الإنتاج في ليبيا ستساعد في تحقيق هذه الأهداف، حيث تتم المشاريع الاستثمارية بالتعاون بين ليبيا والشركاء الأجانب.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي
وزيادة الإنتاج المحلي، فإن عون أكد أن الحكومة الليبية تعمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.
وعقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والغاز الليبي، فرحات بن قدارة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اجتماعًا لبحث دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط والغاز في زيادة إنتاجها.
والتقى المجتمعون في مكتب المحافظ المركزي في العاصمة طرابلس، وذلك يأتي ضمن التواصل المستمر لدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة إنتاج النفط
والغاز وتحقيق الاستقرار.
وأفاد بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي بأن بن قدارة أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية المخطط لها وفقا للميزانية المحددة.