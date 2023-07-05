https://sputnikarabic.ae/20230705/وقفات-تضامنية-في-بيروت-دعما-للشعب-الفلسطيني-والمقاومة-في-جنين-1078772835.html

وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"

وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"

نفذ عدد من التنظيمات والأحزاب اللبنانية على الواجهة البحرية في منطقة عين المريسة في بيروت، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني "دعما للمقاومة في... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T19:48+0000

2023-07-05T19:48+0000

2023-07-05T19:48+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078771793_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_ae9d9be704094b648ec65fe35ce7874b.jpg

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "شعب فلسطين المقاوم يعيد تصويب تاريخ الخيانة وينهي مهزلة أوسلو المعيبة"، و"لا استقرار في المنطقة دون إزالة الاحتلال الصهيوني من بلادنا"، و"فلسطين ذاكرة الشرفاء ومن ينسها...فقد أصابه خرف في الشرف والانتماء".وفي السياق نفسه، قال عضو "حركة الشعب" عمر واكيم لـ"سبوتنيك": "الوقفة رمزية ورسالة لأهلنا في فلسطين أن صراعهم ومقاومتهم هي عن شعوبنا كلها، والصراع هو صراع وجود بين الأمة العربية، والسرطان الذي زرعه الاستعمار على أرض فلسطين".وأضاف: "يحاولوا عبر حلفائهم وأصدقائهم المتواجدين في عدة دول عربية العمل على تعميم ثقافة مقاومة التطبيع".وتابع: "أصبح التطبيع حالة يعملون على تعميمها عبر شعارات كاذبة وعبر مجموعات تدعي الحرية، وفي الوقت عينه نحن نحاول عبر الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الصهيونية على تفعيل عملها ونشره أكثر وخصوصا البضائع الأمريكية التي تعتبر الداعم الأكبر للاحتلال الإسرائيلي".وفي السياق نفسه، نفذ اتحاد الشباب الديمقراطي ومنظمات فلسطينية وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا"، دعمًا "للشعب الفلسطيني والمقاومة، ورفضا للعدوان الأخير على جنين".ورفع المشاركون علم ضخم لفلسطين، وأطلقوا الشعارات والهتافات الداعمة.قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني أنور ياسين: "الوقفة هي تحية متواضعة من شباب لبنان وقطاعاته الطلابية لأبطال جنين ومقاومة فلسطين، التي رفعت رأس كل إنسان حر في العالم العربي، هذا الصمود وهذه الإرادة التي لا تلين في مواجهة الآلة الجهنمية الصهيونية، هذا الصمود الذي منع العدو من تحقيق أهدافه في هذه المعركة وحقق انتصار".وأضاف: "الوقفة هي تحية من أمام مبنى الأمم المتحدة الصامتة على جرائم الاحتلال، ولنقول للعالم كفى صمتا على هذه الجرائم، والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني المقاوم الصابر والصامد في مواجهة آلة الغطرسة والإجرام الصهيونية".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, لبنان