وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albaiوقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albai
حصري
نفذ عدد من التنظيمات والأحزاب اللبنانية على الواجهة البحرية في منطقة عين المريسة في بيروت، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني "دعما للمقاومة في جنين".
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "شعب فلسطين المقاوم يعيد تصويب تاريخ الخيانة وينهي مهزلة أوسلو المعيبة"، و"لا استقرار في المنطقة دون إزالة الاحتلال الصهيوني من بلادنا"، و"فلسطين ذاكرة الشرفاء ومن ينسها...فقد أصابه خرف في الشرف والانتماء".
© Sputnik . abedal kader albaiوقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albai
وفي السياق نفسه، قال عضو "حركة الشعب" عمر واكيم لـ"سبوتنيك": "الوقفة رمزية ورسالة لأهلنا في فلسطين أن صراعهم ومقاومتهم هي عن شعوبنا كلها، والصراع هو صراع وجود بين الأمة العربية، والسرطان الذي زرعه الاستعمار على أرض فلسطين".
© Sputnik . abedal kader albaiوقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albai
وأضاف: "يحاولوا عبر حلفائهم وأصدقائهم المتواجدين في عدة دول عربية العمل على تعميم ثقافة مقاومة التطبيع".
وتابع: "أصبح التطبيع حالة يعملون على تعميمها عبر شعارات كاذبة وعبر مجموعات تدعي الحرية، وفي الوقت عينه نحن نحاول عبر الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الصهيونية على تفعيل عملها ونشره أكثر وخصوصا البضائع الأمريكية التي تعتبر الداعم الأكبر للاحتلال الإسرائيلي".
© Sputnik . abedal kader albaiوقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albai
وفي السياق نفسه، نفذ اتحاد الشباب الديمقراطي ومنظمات فلسطينية وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا"، دعمًا "للشعب الفلسطيني والمقاومة، ورفضا للعدوان الأخير على جنين".
© Sputnik . abedal kader albaiوقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albai
ورفع المشاركون علم ضخم لفلسطين، وأطلقوا الشعارات والهتافات الداعمة.
© Sputnik . abedal kader albaiوقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albai
قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني أنور ياسين: "الوقفة هي تحية متواضعة من شباب لبنان وقطاعاته الطلابية لأبطال جنين ومقاومة فلسطين، التي رفعت رأس كل إنسان حر في العالم العربي، هذا الصمود وهذه الإرادة التي لا تلين في مواجهة الآلة الجهنمية الصهيونية، هذا الصمود الذي منع العدو من تحقيق أهدافه في هذه المعركة وحقق انتصار".
وأضاف: "الوقفة هي تحية من أمام مبنى الأمم المتحدة الصامتة على جرائم الاحتلال، ولنقول للعالم كفى صمتا على هذه الجرائم، والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني المقاوم الصابر والصامد في مواجهة آلة الغطرسة والإجرام الصهيونية".
وأضاف: "الوقفة هي تحية من أمام مبنى الأمم المتحدة الصامتة على جرائم الاحتلال، ولنقول للعالم كفى صمتا على هذه الجرائم، والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني المقاوم الصابر والصامد في مواجهة آلة الغطرسة والإجرام الصهيونية".
© Sputnik . abedal kader albaiوقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
وقفات تضامنية في بيروت "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في جنين"
© Sputnik . abedal kader albai