عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-الدفاع-الروسية-تتحدث-عن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محورين-رئيسيين-1078757631.html
الدفاع الروسية تتحدث عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محورين رئيسيين
الدفاع الروسية تتحدث عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محورين رئيسيين
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف خسرت في يوم واحد في اتجاهي جنوبي دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 300 جندي، وعربتي نقل جنود، وسيارتين مصفحتين، وأربعة مدافع هاوتزر... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:38+0000
2023-07-05T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177298_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_77687f659218dea1fea6f87bd242ac00.jpg
بحسب تقرير الإدارة العسكرية الروسية، "بلغ إجمالي خسائر العدو في يوم واحد في هذه المناطق أكثر من 300 جندي أوكراني، وعربتي نقل جنود، ومدرعتين قتاليتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"مستا-ب"، ومدفعي هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "دي-20"، وقنابل مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع".في منطقتي ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم ضرب مجموعات من القوى العاملة المعادية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لوغوفسكوي ومارفوبول وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-115-الميكانيكي-الأوكراني---1078757319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177298_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_dde6a4828bd380adcbe9f52823815f5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تتحدث عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محورين رئيسيين

12:38 GMT 05.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف خسرت في يوم واحد في اتجاهي جنوبي دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 300 جندي، وعربتي نقل جنود، وسيارتين مصفحتين، وأربعة مدافع هاوتزر والعديد من منصات المدفعية ذاتية الدفع، بما في ذلك البولندية "كراب"، بإلاضافة الى تعطيل نشاط أربع مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية.
بحسب تقرير الإدارة العسكرية الروسية، "بلغ إجمالي خسائر العدو في يوم واحد في هذه المناطق أكثر من 300 جندي أوكراني، وعربتي نقل جنود، ومدرعتين قتاليتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"مستا-ب"، ومدفعي هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "دي-20"، وقنابل مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع".

وتجدر الإشارة إلى أنه في اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الوحدات المدافعة عن مجموعة القوات "فوستوك" (الشرق) خمس هجمات شنتها القوات العسكرية الأوكرانية على سرية مشاة آلية في اتجاه ستارومايورسكي وأوروجايني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز قيادة اللواء 115 الميكانيكي الأوكراني
12:17 GMT
في منطقتي ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم ضرب مجموعات من القوى العاملة المعادية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه، "في اتجاه زابوروجيه ... تم صد هجوم شنته وحدات من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيربيانكي بمقاطعة زابوروجيه. في مناطق بريوبرازينكا ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، أصابت الضربات الجوية مجموعات القوى العاملة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لوغوفسكوي ومارفوبول وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:11 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала