https://sputnikarabic.ae/20230705/-الدفاع-الروسية-تتحدث-عن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محورين-رئيسيين-1078757631.html
الدفاع الروسية تتحدث عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محورين رئيسيين
الدفاع الروسية تتحدث عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محورين رئيسيين
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف خسرت في يوم واحد في اتجاهي جنوبي دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 300 جندي، وعربتي نقل جنود، وسيارتين مصفحتين، وأربعة مدافع هاوتزر... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:38+0000
2023-07-05T12:38+0000
2023-07-05T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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بحسب تقرير الإدارة العسكرية الروسية، "بلغ إجمالي خسائر العدو في يوم واحد في هذه المناطق أكثر من 300 جندي أوكراني، وعربتي نقل جنود، ومدرعتين قتاليتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"مستا-ب"، ومدفعي هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "دي-20"، وقنابل مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع".في منطقتي ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم ضرب مجموعات من القوى العاملة المعادية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لوغوفسكوي ومارفوبول وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230705/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-115-الميكانيكي-الأوكراني---1078757319.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تتحدث عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محورين رئيسيين
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف خسرت في يوم واحد في اتجاهي جنوبي دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 300 جندي، وعربتي نقل جنود، وسيارتين مصفحتين، وأربعة مدافع هاوتزر والعديد من منصات المدفعية ذاتية الدفع، بما في ذلك البولندية "كراب"، بإلاضافة الى تعطيل نشاط أربع مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية.
بحسب تقرير الإدارة العسكرية الروسية، "بلغ إجمالي خسائر العدو في يوم واحد في هذه المناطق أكثر من 300 جندي أوكراني، وعربتي نقل جنود، ومدرعتين قتاليتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز"مستا-ب"، ومدفعي هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "دي-20"، وقنابل مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع".
وتجدر الإشارة إلى أنه في اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الوحدات المدافعة عن مجموعة القوات "فوستوك" (الشرق) خمس هجمات شنتها القوات العسكرية الأوكرانية على سرية مشاة آلية في اتجاه ستارومايورسكي وأوروجايني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
في منطقتي ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم ضرب مجموعات من القوى العاملة المعادية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه، "في اتجاه زابوروجيه ... تم صد هجوم شنته وحدات من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيربيانكي بمقاطعة زابوروجيه. في مناطق بريوبرازينكا ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، أصابت الضربات الجوية مجموعات القوى العاملة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، في مناطق لوغوفسكوي ومارفوبول وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.