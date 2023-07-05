https://sputnikarabic.ae/20230705/-دوي-انفجارات-في-بلدة-بيت-لاهيا-شمال-قطاع-غزة-1078741575.html
دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T01:27+0000
2023-07-05T01:27+0000
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2023
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سبوتنيك عربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
01:27 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 05.07.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBقصف إسرائيلي على غزة
© AFP 2023 / SAID KHATIB