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دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20230705/-دوي-انفجارات-في-بلدة-بيت-لاهيا-شمال-قطاع-غزة-1078741575.html
دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T01:27+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة

دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

01:27 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 05.07.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBقصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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