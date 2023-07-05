https://sputnikarabic.ae/20230705/-ضابط-ألماني-يكشف-عن-هدف-أعلنه-زيلينسكي-لم-يعد-قابلا-للتحقيق-1078766316.html

ضابط ألماني يكشف عن هدف أعلنه زيلينسكي "لم يعد قابلا للتحقيق"

ضابط ألماني يكشف عن هدف أعلنه زيلينسكي "لم يعد قابلا للتحقيق"

قال العقيد المتقاعد، وولفغانغ ريختر، إن الهدف العسكري الذي أعلنته سلطات كييف للوصول إلى حدود أوكرانيا في عام 1991 بعيد المنال عمليا، ما لم يحدث شيء غير متوقع. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T15:13+0000

2023-07-05T15:13+0000

2023-07-05T15:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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في وقت سابق، رفض فلاديمير زيلينسكي إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا قبل الوصول إلى حدود عام 1991.وأضاف الضابط الألماني في تصريحات لقناة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، أن أوكرانيا لم تستخدم حتى الآن سوى ثلث احتياطيها الاستراتيجي، على أمل توجيه ضربة قوية أخرى واختراق الدفاعات الروسية. ومع ذلك، لا يتوقع الخبير تغييرات استراتيجية محتملة في سياق الصراع.كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 3 يوليو/تموز، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد - "ما يقرب من 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية بإصرار الغرب بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.

https://sputnikarabic.ae/20230705/-واشنطن-تبلغ-كييف-استياءها-من-الهجوم-على-نورد-ستريم--1078764715.html

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