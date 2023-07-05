https://sputnikarabic.ae/20230705/-ضابط-ألماني-يكشف-عن-هدف-أعلنه-زيلينسكي-لم-يعد-قابلا-للتحقيق-1078766316.html
ضابط ألماني يكشف عن هدف أعلنه زيلينسكي "لم يعد قابلا للتحقيق"
ضابط ألماني يكشف عن هدف أعلنه زيلينسكي "لم يعد قابلا للتحقيق"
قال العقيد المتقاعد، وولفغانغ ريختر، إن الهدف العسكري الذي أعلنته سلطات كييف للوصول إلى حدود أوكرانيا في عام 1991 بعيد المنال عمليا، ما لم يحدث شيء غير متوقع. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T15:13+0000
2023-07-05T15:13+0000
2023-07-05T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في وقت سابق، رفض فلاديمير زيلينسكي إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا قبل الوصول إلى حدود عام 1991.وأضاف الضابط الألماني في تصريحات لقناة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، أن أوكرانيا لم تستخدم حتى الآن سوى ثلث احتياطيها الاستراتيجي، على أمل توجيه ضربة قوية أخرى واختراق الدفاعات الروسية. ومع ذلك، لا يتوقع الخبير تغييرات استراتيجية محتملة في سياق الصراع.كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 3 يوليو/تموز، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد - "ما يقرب من 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية بإصرار الغرب بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-واشنطن-تبلغ-كييف-استياءها-من-الهجوم-على-نورد-ستريم--1078764715.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط ألماني يكشف عن هدف أعلنه زيلينسكي "لم يعد قابلا للتحقيق"
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قال العقيد المتقاعد، وولفغانغ ريختر، إن الهدف العسكري الذي أعلنته سلطات كييف للوصول إلى حدود أوكرانيا في عام 1991 بعيد المنال عمليا، ما لم يحدث شيء غير متوقع.
في وقت سابق، رفض فلاديمير زيلينسكي إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا قبل الوصول إلى حدود عام 1991.
وبحسب اعتقاد الخبير: "الهدف الذي أعلنه الرئيس زيلينسكي، بصراحة لم يعد قابلاً للتحقيق. ما لم يحدث شيء حدث أكثر من مرة في التاريخ، أي تطور غير متوقع وغير متوقع للأحداث... على سبيل المثال، السياسة الداخلية وزعزعة الاستقرار".
وأضاف الضابط الألماني في تصريحات لقناة "زد دي إف" التلفزيونية
الألمانية، أن أوكرانيا لم تستخدم حتى الآن سوى ثلث احتياطيها الاستراتيجي، على أمل توجيه ضربة قوية أخرى واختراق الدفاعات الروسية. ومع ذلك، لا يتوقع الخبير تغييرات استراتيجية محتملة في سياق الصراع.
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات يوجنودونتسك، زابوروجيه، أرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، وزجت كييف ألويةً قتاليةً مدربةً من قبل الناتو ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد.
كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 3 يوليو/تموز، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد - "ما يقرب من 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".
وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية بإصرار الغرب بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.