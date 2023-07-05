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https://sputnikarabic.ae/20230705/-مروحية-روسية-تجلي-سائحا-مصابا-في-القطب-الشمالي-فيديو-1078760214.html
مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو
مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو
نفذت مروحية "مي-8" روسية أول مهمة إنقاذ في القطب الشمالي، إذ قامت بإجلاء سائح تعرض لإصابة بالغة في منطقة ممر شورغور الشمالي في مورمانسك. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
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وتعرض السائح للإصابة، خلال رحلة غير مسجلة كجزء من مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص.وعثر عمال مركز حالات الطوارئ الروسية على السائح وقاموا بإجلائه على الفور.وقد تم تسليم السائح إلى أطباء مدينة كيروفسك وهو في حالة حرجة.
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نادي الفيديو

مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو

13:24 GMT 05.07.2023
© RIA Novosti . Grigory Sysoev /  / الانتقال إلى بنك الصورمروحية روسية من طراز "كا-27". وتحمل نسختها التصديرية اسم "كا-28"
مروحية روسية من طراز كا-27. وتحمل نسختها التصديرية اسم كا-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© RIA Novosti . Grigory Sysoev /
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نفذت مروحية "مي-8" روسية أول مهمة إنقاذ في القطب الشمالي، إذ قامت بإجلاء سائح تعرض لإصابة بالغة في منطقة ممر شورغور الشمالي في مورمانسك.
وتعرض السائح للإصابة، خلال رحلة غير مسجلة كجزء من مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص.
وعثر عمال مركز حالات الطوارئ الروسية على السائح وقاموا بإجلائه على الفور.
وقد تم تسليم السائح إلى أطباء مدينة كيروفسك وهو في حالة حرجة.
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