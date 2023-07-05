https://sputnikarabic.ae/20230705/-مروحية-روسية-تجلي-سائحا-مصابا-في-القطب-الشمالي-فيديو-1078760214.html
مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو
مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو
نفذت مروحية "مي-8" روسية أول مهمة إنقاذ في القطب الشمالي، إذ قامت بإجلاء سائح تعرض لإصابة بالغة في منطقة ممر شورغور الشمالي في مورمانسك. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T13:24+0000
2023-07-05T13:24+0000
2023-07-05T13:24+0000
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وتعرض السائح للإصابة، خلال رحلة غير مسجلة كجزء من مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص.وعثر عمال مركز حالات الطوارئ الروسية على السائح وقاموا بإجلائه على الفور.وقد تم تسليم السائح إلى أطباء مدينة كيروفسك وهو في حالة حرجة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مروحية روسية تجلي سائحا مصابا في القطب الشمالي... فيديو
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نفذت مروحية "مي-8" روسية أول مهمة إنقاذ في القطب الشمالي، إذ قامت بإجلاء سائح تعرض لإصابة بالغة في منطقة ممر شورغور الشمالي في مورمانسك.
وتعرض السائح للإصابة، خلال رحلة غير مسجلة كجزء من مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص.
وعثر عمال مركز حالات الطوارئ الروسية على السائح وقاموا بإجلائه على الفور.
وقد تم تسليم السائح إلى أطباء مدينة كيروفسك وهو في حالة حرجة.