عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-واشنطن-تبلغ-كييف-استياءها-من-الهجوم-على-نورد-ستريم--1078764715.html
واشنطن تبلغ كييف استياءها من الهجوم على "نورد ستريم"
واشنطن تبلغ كييف استياءها من الهجوم على "نورد ستريم"
أعربت واشنطن سرًا عن عدم رضاها من فريق فلاديمير زيلينسكي، بسبب الهجوم على خط أنابيب "نورد ستريم" الروسي، والذي تم وفقًا لوسائل الإعلام، بمشاركة الجانب... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:31+0000
2023-07-05T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وجاء في التقرير: "أعربت واشنطن سرا عن استيائها لحكومة زيلينسكي بشأن الهجوم على نورد ستريم في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن هذا العمل التخريبي أعقبته ضربات أخرى، بما في ذلك هجوم بطائرة دون طيار على الكرملين نفسه". وأضاف التقرير:وقد وقعت انفجارات، في 26 سبتمبر 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في فبراير/شباط، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/المدعي-العام-السويدي-لن-ننشر-المواد-المتعلقة-بتحقيقات-التيار-الشمالي-إذا-لم-نتوصل-إلى-نتيجة-1078375659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

واشنطن تبلغ كييف استياءها من الهجوم على "نورد ستريم"

14:31 GMT 05.07.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبرTelegramNabd
أعربت واشنطن سرًا عن عدم رضاها من فريق فلاديمير زيلينسكي، بسبب الهجوم على خط أنابيب "نورد ستريم" الروسي، والذي تم وفقًا لوسائل الإعلام، بمشاركة الجانب الأوكراني، بحسب تقرير "نيوزويك" نقلاً عن مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الأمريكية.
وجاء في التقرير: "أعربت واشنطن سرا عن استيائها لحكومة زيلينسكي بشأن الهجوم على نورد ستريم في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن هذا العمل التخريبي أعقبته ضربات أخرى، بما في ذلك هجوم بطائرة دون طيار على الكرملين نفسه". وأضاف التقرير:
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
المدعي العام السويدي: لن ننشر المواد المتعلقة بتحقيقات "التيار الشمالي" إذا لم نتوصل إلى نتيجة
22 يونيو, 09:19 GMT

وأثارت هذه الهجمات تساؤلات حول أحد الواجبات الرئيسية لوكالة المخابرات المركزية في مجال الاستخبارات الحصول على معلومات كافية حول ما يخطط له الأوكرانيون وفي الوقت نفسه التأثير عليهم.

وقد وقعت انفجارات، في 26 سبتمبر 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في فبراير/شباط، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:08 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала