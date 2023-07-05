https://sputnikarabic.ae/20230705/-واشنطن-تبلغ-كييف-استياءها-من-الهجوم-على-نورد-ستريم--1078764715.html

واشنطن تبلغ كييف استياءها من الهجوم على "نورد ستريم"

واشنطن تبلغ كييف استياءها من الهجوم على "نورد ستريم"

أعربت واشنطن سرًا عن عدم رضاها من فريق فلاديمير زيلينسكي، بسبب الهجوم على خط أنابيب "نورد ستريم" الروسي، والذي تم وفقًا لوسائل الإعلام، بمشاركة الجانب... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T14:31+0000

2023-07-05T14:31+0000

2023-07-05T14:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاء في التقرير: "أعربت واشنطن سرا عن استيائها لحكومة زيلينسكي بشأن الهجوم على نورد ستريم في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن هذا العمل التخريبي أعقبته ضربات أخرى، بما في ذلك هجوم بطائرة دون طيار على الكرملين نفسه". وأضاف التقرير:وقد وقعت انفجارات، في 26 سبتمبر 2022، على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا في وقت واحد "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل نورد ستريم، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وبدأ مكتب المدعي العام لروسيا قضية بشأن عمل إرهابي دولي.في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في فبراير/شباط، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.

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