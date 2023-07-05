https://sputnikarabic.ae/20230705/4-دول-تقاضي-إيران-أمام-المحكمة-الدولية-بسبب-إسقاط-الطائرة-الأوكرانية-عام-2020-1078762884.html

4 دول تقاضي إيران أمام المحكمة الدولية بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020

4 دول تقاضي إيران أمام المحكمة الدولية بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020

اتخذت كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا، إجراءات لمقاضاة إيران بشكل مشترك، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن إسقاط طهران طائرة مدنية أوكرانية عام 2020. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T14:08+0000

2023-07-05T14:08+0000

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وذكرت محكمة العدل الدولية، في بيان اليوم الأربعاء، أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا قدمت دعوى لمقاضاة إيران بشكل مشترك أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بخصوص الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني".وأشارت إلى أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا، أكدت في مذكرة الدعوى أن إيران اخترقت العديد من الالتزامات بعد إسقاط طائرة مدنية في 8 كانون الثاني/يناير 2020".يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في وقت مبكر من صباح يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة الركاب الأوكرانية أسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية، واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.بالمقابل، أصدرت دول أوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة وكندا بيانا دعت فيه طهران "للوفاء بمسؤوليتها القانونية الدولية لتقديم تعويضات كاملة لمجموعة البلدان"، محذرةً من تدويل القضية.كما قضت محكمة كندية بأن إيران ارتكبت "عملا إرهابيا" بإسقاطها لطائرة بوينغ الأوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

https://sputnikarabic.ae/20200111/الحرس-الثوري-يعلن-تحمله-المسؤولية-كاملة-عن-تحطم-الطائرة-الأوكرانية--1044020274.html

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