https://sputnikarabic.ae/20230705/4-مدافع-رشاشة-روسية-لتدمير-الأهداف-البرية-والجوية-بطلقات-127-ملم-1078757931.html

4 مدافع رشاشة روسية لتدمير الأهداف البرية والجوية بطلقات 12.7 ملم

4 مدافع رشاشة روسية لتدمير الأهداف البرية والجوية بطلقات 12.7 ملم

تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدافع الرشاشة الثقيلة ومنها 4 أنواع تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم للمشاة والمركبات والدبابات يمكنها تدمير الأهداف البرية والجوية. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T13:31+0000

2023-07-05T13:31+0000

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ويمكن استخدام المدفع الرشاش عيار 12.7 ملم في الاشتباك مع قائمة واسعة من الأهداف البرية في مدى ألفي متر، ويشمل ذلك المدرعات الخفيفة وقوات المشاة، بينما تشتبك مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات وسرعات منخفضة في مدى 1500 متر، حسبما يقول موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.المدفع الرشاش "كورد"يتم استخدام المدفع الرشاش الثقيل "كورد" لضرب أهداف ذات قيمة عالية واستخدامه ضد تجمعات من الأهداف البشرية في مدى يصل إلى ألفي متر بدقة عالية.ويمكن للمدفع الرشاش "كورد" استخدام أنواع مختلفة من الطلقات التي تسمح له بالاشتباك مع قائمة واسعة من الأهداف البرية والجوية.ويتميز هذا المدفع بمعدل ارتداد منخفض مقارنة بالأنواع الأخرى من المدافع الرشاشة التي تستخدم ذات العيار من الطلقات، وقد أثبت كفاءته في العديد من المعارك حول العالم.ويستخدم المدفع الرشاش "كورد" طلقات عيار (12.7 * 108 ملم) بمعدل إطلاق يصل لـ 750 طلقة في الدقيقة.المدفع الرشاش "6 بي - 49"تم تصميم مدفع "6 بي - 49" للاستخدام على متن الدبابات وهو موجّه ضد المدرعات الخفيفة في نطاق ألفي متر، والاشتباك مع الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات وارتفاعات منخفضة على بعد 1500 متر.ويمكن تثبيت المدفع "6 بي - 49" على متن المدرعات المختلفة ويصل معدل إطلاق النار لـ 750 طلقة في الدقيقة.ويصل طول المدفع الرشاش الروسي لـ 162.4 سم، وارتفاعه 18 سم، بينما يصل عرضه لـ 13.5 سم، ويصل وزنه لـ 25 كيلوغراما، وسرعة طلقاته 860 مترا في الثانية.المدفع الرشاش "6 بي - 50" (6 تي - 7)تم تصميم المدفع الرشاش الروسي "6 بي - 50" للاستخدام ضد الأهداف البرية والجوية المختلفة من مسافة تصل إلى ألفي متر.ويسمح تصميم المدفع بتزويده بأنظمة رؤية ليلية مختلفة إضافة إلى الأنواع المختلفة من أجهزة الرؤية النهارية، ويمكن استخدامه بواسطة قوات المشاة أو تثبيته على متن المركبات العسكرية المختلفة.ويصل وزن المدفع الرشاش الروسي "6 بي - 50" إلى 25 كيلوغراما، ويمكنه إطلاق ما بين 700 إلى 800 طلقة في الدقيقة.وتصل سرعة طلقات المدفع الرشاش الروسي إلى 860 مترا في الثانية بمدى يصل إلى ألفي متر، وطوله 157.7 سم وارتفاعه 17.6 سم بينما يصل عرضه إلى 13.5 سم.المدفع الرشاش "6 بي - 50" (6 يو - 6)هو مدفع رشاش يمكن استخدامه منفردا أو على متن مركبة عسكرية وهو مصمم للاستخدام ضد الأهداف البرية والجوية.ويمكن تزويد المدفع الرشاش الروسي بأنظمة الرؤية الليلية لتنفيذ المهام على مدار الساعة، ويتراوح معدل إطلاق النار من المدفع الروسي "6 بي - 50" ما بين 700 إلى 800 طلقة في الدقيقة.يصل وزن المدفع الرشاش لـ 25 كيلوغراما، وتصل سرعة طلقاته إلى 860 مترا في الثانية، وطوله 157.7 سم، وارتفاعه 17.6 سم، بينما يصل عرضه لـ 13.5 سم.

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