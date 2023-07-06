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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/آخر-لحظات-مدفع-بولندي-واجه-القذائف-الروسية-فيديو-1078808674.html
آخر لحظات مدفع بولندي واجه القذائف الروسية... فيديو
آخر لحظات مدفع بولندي واجه القذائف الروسية... فيديو
زودت بولندا نظام كييف بالعديد من الأسلحة الثقيلة، وكان أحد أبرز تلك الأسلحة نظام "كراب" المدفعي، الذي تكاد لا تخلو بيانات خسائر الجيش الأوكراني من ذكره في عداد... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T16:07+0000
2023-07-06T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لمدفع كراب كانت تستخدمه القوات الأوكرانية على خطوط النار، لمهاجمة المواقع الروسية.وسرعان ما استجابت طواقم الأفراد المضادة للدروع بالرد على مصدر النيران بعد رصد إحداثيات المدفعية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، لقطات لمروحية "كا-52" وهي تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه جنوبي دونيتسك.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

آخر لحظات مدفع بولندي واجه القذائف الروسية... فيديو

16:07 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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زودت بولندا نظام كييف بالعديد من الأسلحة الثقيلة، وكان أحد أبرز تلك الأسلحة نظام "كراب" المدفعي، الذي تكاد لا تخلو بيانات خسائر الجيش الأوكراني من ذكره في عداد الخسائر اليومية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لمدفع كراب كانت تستخدمه القوات الأوكرانية على خطوط النار، لمهاجمة المواقع الروسية.
وسرعان ما استجابت طواقم الأفراد المضادة للدروع بالرد على مصدر النيران بعد رصد إحداثيات المدفعية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، لقطات لمروحية "كا-52" وهي تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه جنوبي دونيتسك.
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