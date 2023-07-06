https://sputnikarabic.ae/20230706/آخر-لحظات-مدفع-بولندي-واجه-القذائف-الروسية-فيديو-1078808674.html
آخر لحظات مدفع بولندي واجه القذائف الروسية... فيديو
آخر لحظات مدفع بولندي واجه القذائف الروسية... فيديو
زودت بولندا نظام كييف بالعديد من الأسلحة الثقيلة، وكان أحد أبرز تلك الأسلحة نظام "كراب" المدفعي، الذي تكاد لا تخلو بيانات خسائر الجيش الأوكراني من ذكره في عداد... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T16:07+0000
2023-07-06T16:07+0000
2023-07-06T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لمدفع كراب كانت تستخدمه القوات الأوكرانية على خطوط النار، لمهاجمة المواقع الروسية.وسرعان ما استجابت طواقم الأفراد المضادة للدروع بالرد على مصدر النيران بعد رصد إحداثيات المدفعية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، لقطات لمروحية "كا-52" وهي تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه جنوبي دونيتسك.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
آخر لحظات مدفع بولندي واجه القذائف الروسية... فيديو
تابعنا عبر
زودت بولندا نظام كييف بالعديد من الأسلحة الثقيلة، وكان أحد أبرز تلك الأسلحة نظام "كراب" المدفعي، الذي تكاد لا تخلو بيانات خسائر الجيش الأوكراني من ذكره في عداد الخسائر اليومية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لمدفع كراب كانت تستخدمه القوات الأوكرانية على خطوط النار، لمهاجمة المواقع الروسية.
وسرعان ما استجابت طواقم الأفراد المضادة للدروع بالرد على مصدر النيران بعد رصد إحداثيات المدفعية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية
، في وقت سابق من اليوم الخميس، لقطات لمروحية "كا-52" وهي تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه جنوبي دونيتسك.