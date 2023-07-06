عربي
https://sputnikarabic.ae/20230706/أرامكو-خطط-لزيادة-إنتاج-الغاز-بنسبة-تصل-إلى-60-بحلول-2030-1078798106.html
"أرامكو": خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030
"أرامكو": خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن نيتها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:29+0000
2023-07-06T13:29+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073123342_0:96:1753:1082_1920x0_80_0_0_fe9c1f813d5c624c462800fcace89056.jpg
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أمين الناصر، أنها تمتلك خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60% بحلول 2030، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وأوضح: "نعمل على زيادة مستويات إنتاج الطاقة حتى 2030، ونستهدف الوصول إلى 13 مليون برميل يوميا".وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كشف في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة.وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض "اكتفاء 2023"، إن السعودية تعمل على رفع قدرة إنتاج النفط لديها.وأضاف أن المملكة تسعى لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60%، بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20230416/ولي-العهد-السعودي-يوضح-الغرض-من-نقل-4-من-ملكية-الدولة-في-أسهم-أرامكو-لشركة-سنابل-للاستثمار-1075971350.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073123342_0:0:1551:1163_1920x0_80_0_0_548329ee251fe20037148e157e3bbc1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم العربي

"أرامكو": خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030

13:29 GMT 06.07.2023
© AFP 2023 / -شركة "أرامكو" السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
شركة "أرامكو" السعودية
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن نيتها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أمين الناصر، أنها تمتلك خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60% بحلول 2030، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وأوضح: "نعمل على زيادة مستويات إنتاج الطاقة حتى 2030، ونستهدف الوصول إلى 13 مليون برميل يوميا".
محمد بن سلمان في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
ولي العهد السعودي يوضح الغرض من نقل 4% من ملكية الدولة في أسهم "أرامكو" لشركة "سنابل للاستثمار"
16 أبريل, 08:25 GMT
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كشف في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة.
وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض "اكتفاء 2023"، إن السعودية تعمل على رفع قدرة إنتاج النفط لديها.
وأضاف أن المملكة تسعى لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60%، بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала