https://sputnikarabic.ae/20230706/أرامكو-خطط-لزيادة-إنتاج-الغاز-بنسبة-تصل-إلى-60-بحلول-2030-1078798106.html
"أرامكو": خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030
"أرامكو": خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن نيتها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:29+0000
2023-07-06T13:29+0000
2023-07-06T13:29+0000
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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أمين الناصر، أنها تمتلك خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60% بحلول 2030، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وأوضح: "نعمل على زيادة مستويات إنتاج الطاقة حتى 2030، ونستهدف الوصول إلى 13 مليون برميل يوميا".وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كشف في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة.وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض "اكتفاء 2023"، إن السعودية تعمل على رفع قدرة إنتاج النفط لديها.وأضاف أن المملكة تسعى لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60%، بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20230416/ولي-العهد-السعودي-يوضح-الغرض-من-نقل-4-من-ملكية-الدولة-في-أسهم-أرامكو-لشركة-سنابل-للاستثمار-1075971350.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم العربي
"أرامكو": خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030
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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن نيتها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أمين الناصر، أنها تمتلك خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60% بحلول 2030، وفقا لصحيفة
"سبق" السعودية.
وأوضح: "نعمل على زيادة مستويات إنتاج الطاقة حتى 2030، ونستهدف الوصول إلى 13 مليون برميل يوميا".
وكان وزير الطاقة السعودي
، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كشف في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة.
وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض "اكتفاء 2023"، إن السعودية تعمل على رفع قدرة إنتاج النفط لديها.
وأضاف أن المملكة تسعى لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60%، بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.