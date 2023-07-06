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https://sputnikarabic.ae/20230706/إثيوبيا-تعلن-استمرار-الملء-الرابع-لسد-النهضة-واستعدادها-لاستئناف-المفاوضات-مع-مصر-والسودان-1078784816.html
إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة واستعدادها لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان
إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة واستعدادها لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T09:14+0000
2023-07-06T09:14+0000
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وقال آبي أحمد، خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، إن "التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر/ أيلول المقبل كي لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)".وكان وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أعلن في وقت سابق، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.وقال خلال "المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى حول الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود في أفريقيا"، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع "Africa News".وأضاف أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك".كما شدد وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمته، على أن "سد النهضة هو مبادرة نموذجية تدافع عن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر النيل"، داعيا في هذا السياق الدول المشاطئة إلى الاستخدام العادل والمعقول للنيل.وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
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أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة واستعدادها لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان

09:14 GMT 06.07.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.
وقال آبي أحمد، خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، إن "التعبئة الرابعة لسد النهضة ستمتد حتى سبتمبر/ أيلول المقبل كي لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)".
وكان وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أعلن في وقت سابق، أن أديس أبابا تستعد لإطلاق الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.
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وقال خلال "المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى حول الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود في أفريقيا"، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن "سد النهضة يقترب الآن من ملئه الرابع، وأن مراحل الملء الثلاثة السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها"، وفقا لموقع "Africa News".
وأضاف أن "مشروع سد النهضة أوشك على الانتهاء، رغم تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك".
كما شدد وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمته، على أن "سد النهضة هو مبادرة نموذجية تدافع عن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر النيل"، داعيا في هذا السياق الدول المشاطئة إلى الاستخدام العادل والمعقول للنيل.
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وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
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