https://sputnikarabic.ae/20230706/إصابة-إسرائيلي-بجروح-خطيرة-في-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1078798948.html
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم الخميس، في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، فيما تم تصفية المنفذ. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:40+0000
2023-07-06T13:40+0000
2023-07-06T13:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607799_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_c4c243d89698a24750873fbd927c2d17.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على تويتر: "جرى إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم في منطقة لواء شمرون، مزيد من التفاصيل لاحقا".فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار أوقع مصابا إسرائيا في حالة خطرة وهو دون وعي.وأضافت أنه "طلب من سكان مستوطنة كدوميم (غرب نابلس) البقاء في منازلهم".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن منفذ الهجوم أطلق النار على حارس المستوطنة، ثم واصل باتجاه مفترق "غيت"، حيث أطلق النار على ما يبدو تجاه إسرائيلي آخر (لم توضح حالته)، وأُرسلت مزيد من القوات لملاحقته وتم تصفيته في نهاية الأمر.وأضافت أنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل المستوطنة، تحسبا لتسلل مسلحين آخرين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607799_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_19365699ff42e6305d07ff3313eb3f37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
تابعنا عبر
أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم الخميس، في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، فيما تم تصفية المنفذ.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على تويتر: "جرى إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم في منطقة لواء شمرون، مزيد من التفاصيل لاحقا".
فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار أوقع مصابا إسرائيا في حالة خطرة وهو دون وعي.
وأضافت أنه "طلب من سكان مستوطنة كدوميم (غرب نابلس) البقاء في منازلهم".
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن منفذ الهجوم أطلق النار على حارس المستوطنة، ثم واصل باتجاه مفترق "غيت"، حيث أطلق النار على ما يبدو تجاه إسرائيلي آخر (لم توضح حالته)، وأُرسلت مزيد من القوات لملاحقته وتم تصفيته في نهاية الأمر.
وأضافت أنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل المستوطنة، تحسبا لتسلل مسلحين آخرين.