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الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إصابة-مدني-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-1078776895.html
إصابة مدني في قصف القوات الأوكرانية لمدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
إصابة مدني في قصف القوات الأوكرانية لمدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك
أعلن عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، اليوم الخميس، إصابة مدني جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T04:41+0000
2023-07-06T04:43+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر العمدة في قناته على تلغرام: "نتيجةً لقصف الحي السكني "كومسوموليتس" في منطقة نيكيتوفسكي بواسطة المقاتلين الأوكرانيين، أصيب مدني في غورلوفكا".وفي وقت سابق، أعلن بريخودكو أن القوات الأوكرانية قصفت بواسطة منظومة الصواريخ المتعددة "غراد" مدبنة "19/20" لمنجم في غورلوفكا، ونتيجة القصف تم فصل التيار الكهربائي عن المدينة.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. ويوجد فيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1078077145.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يعطل-خطط-القوات-الأوكرانية-للهجوم-في-اتجاه-خيرسون-1078776373.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

إصابة مدني في قصف القوات الأوكرانية لمدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك

04:41 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 04:43 GMT 06.07.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، اليوم الخميس، إصابة مدني جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة.
وذكر العمدة في قناته على تلغرام: "نتيجةً لقصف الحي السكني "كومسوموليتس" في منطقة نيكيتوفسكي بواسطة المقاتلين الأوكرانيين، أصيب مدني في غورلوفكا".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
14 يونيو, 04:40 GMT
وفي وقت سابق، أعلن بريخودكو أن القوات الأوكرانية قصفت بواسطة منظومة الصواريخ المتعددة "غراد" مدبنة "19/20" لمنجم في غورلوفكا، ونتيجة القصف تم فصل التيار الكهربائي عن المدينة.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. ويوجد فيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.
وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
03:38 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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