https://sputnikarabic.ae/20230706/إعلام-إسرائيلي-إطلاق-النار-من-لبنان-كان-صاروخا-مضادا-للدبابات-وليس-قذيفة-هاون-1078807291.html

إعلام إسرائيلي: إطلاق النار من لبنان كان صاروخا مضادا للدبابات وليس قذيفة هاون

إعلام إسرائيلي: إطلاق النار من لبنان كان صاروخا مضادا للدبابات وليس قذيفة هاون

قالت قناة إسرائيلية إنه لم يتم إطلاق قذيفة هاون من لبنان صباح اليوم الخميس، بل كان صاروخا مضادا للدبابات. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T15:38+0000

2023-07-06T15:38+0000

2023-07-06T15:39+0000

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ونقلت القناة "12" عن مصادر عسكرية لم تسمها، إن الجيش الإسرائيلي اعتقد في البداية أن الحديث يدور عن قذيفة هاون تم إطلاقها من لبنان وانفجرت قرب قرية الغجر الحدودية، لكن تبين لاحقا أن الحديث يدور عن صاروخ مضاد للدبابات لم يتم الكشف عنه من قبل نظام الدفاع الجوي.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي علم بإطلاق النار بعد مرور 3 ساعات، وردا على ذلك تم تنفيذ هجوم على الأراضي اللبنانية باستخدام ما لا يقل عن 15 قذيفة مدفعية.وتابعت القناة: "وقع الحادث في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا)، في منطقة أقام فيها مقاتلو حزب الله خيامًا في الأسابيع الأخيرة - لا يزال إحداها في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل. ويُقدر أن المستوى السياسي في إسرائيل والجيش غير معنيين بالتصعيد وهذه الرسالة نقلت إلى لبنان".وفي وقت سابق من اليوم، دعت قوات حفظ السلام الأممية المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إسرائيل ولبنان إلى ضبط النفس بعد القصف عبر الحدود.وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية.وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأنه "تم تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي، في هذه الأثناء، يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا"، مشيرة إلى تسجيل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، إنه "بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت لمكان الانفجار الذي وقع بالقرب من قرية الغجر، اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أدرعي أنه "ردا على ذلك يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان".وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر.وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية هذه الخطوات بأنها "خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وقال بيان للخارجية اللبنانية إن هذا الأمر يخلق واقعًا جديدا على الأرض، ودعا جميع الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب، مطالبًا بالضغط على تل أبيب لوقف هذه الخطوات.وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لإثارة هذا الملف وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يشكل نقطة صدام عسكرية جديدة مع لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الإسرائيلي-يفحص-سبب-عدم-تفعيل-أنظمة-الإنذار-أمام-إطلاق-قذائف-المدفعية-من-لبنان-1078789621.html

https://sputnikarabic.ae/20230706/اليونيفيل-تدعو-إسرائيل-ولبنان-إلى-ضبط-النفس-بعد-قصف-عبر-الحدود-1078797285.html

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