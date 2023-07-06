https://sputnikarabic.ae/20230706/إعلام-القوات-الأوكرانية-لا-تفهم-كيفية-عمل-القنبلة-الروسية-التي-تخترق-دفاعاتها-1078802794.html
إعلام: القوات الأوكرانية لا تفهم كيفية عمل القنبلة الروسية التي تخترق دفاعاتها
إعلام: القوات الأوكرانية لا تفهم كيفية عمل القنبلة الروسية التي تخترق دفاعاتها
كتبت صحيفة أمريكية بأن الجيش الأوكراني لا يستطيع فهم كيفية عمل قنابل التخطيط الروسية، حيث تخترق التحصينات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:44+0000
2023-07-06T13:44+0000
2023-07-06T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
سلاح روسيا
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وأشار المقال إلى أن"المسؤولين الأوكرانيين يقترحون أن هذا شكل من أشكال التوجيه بنظام تحديد المواقع، ولكن حتى الآن هناك القليل جدا من التفاصيل المحددة حول كيفية عمله".وبحسب صحيفة "thedrive": "تصف كييف هذه القنابل الروسية بالصداع بسبب فعاليتها، وأيضًا لأنها تسمح للمقاتلين بالعمل على أهداف من مسافة آمنة".وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، إن "استخدام القنابل التخطيطية أصبح مشكلة خطيرة للقوات الأوكرانية". ووفقا له، على طول خط المواجهة بأكمله، بدأت القوات الروسية في استخدام القنابل الشديدة الانفجار من طراز "فاب -500" مع وحدات التخطيط والتصحيح، ما سمح لقوات الدفاع الجوي الروسي بالعمل خارج منطقة الدفاع الجوي الأوكراني".أقرا أيضا: صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا... فيديوأقرا أيضا: تحول مواقع العدو إلى جحيم... معلومات عن راجمات الصواريخ الروسية "غراد"
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-من-طراز-سو-25-و15-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1078792651.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا
إعلام: القوات الأوكرانية لا تفهم كيفية عمل القنبلة الروسية التي تخترق دفاعاتها
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كتبت صحيفة أمريكية بأن الجيش الأوكراني لا يستطيع فهم كيفية عمل قنابل التخطيط الروسية، حيث تخترق التحصينات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار المقال إلى أن"المسؤولين الأوكرانيين يقترحون أن هذا شكل من أشكال التوجيه بنظام تحديد المواقع، ولكن حتى الآن هناك القليل جدا من التفاصيل المحددة حول كيفية عمله".
وبحسب صحيفة "thedrive
": "تصف كييف هذه القنابل الروسية بالصداع بسبب فعاليتها، وأيضًا لأنها تسمح للمقاتلين بالعمل على أهداف من مسافة آمنة".
وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، إن "استخدام القنابل التخطيطية أصبح مشكلة خطيرة للقوات الأوكرانية". ووفقا له، على طول خط المواجهة بأكمله، بدأت القوات الروسية في استخدام القنابل الشديدة الانفجار من طراز "فاب -500" مع وحدات التخطيط والتصحيح، ما سمح لقوات الدفاع الجوي الروسي بالعمل خارج منطقة الدفاع الجوي الأوكراني".