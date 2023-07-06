https://sputnikarabic.ae/20230706/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-لفيف-وترنوبل-بأوكرانيا--1078775166.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا
إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في مدينتي لفيف وتيرنوبول في أوكرانيا. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T00:17+0000
2023-07-06T00:17+0000
2023-07-06T00:26+0000
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وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور نيديلي" الأوكرانية: "أعلنت قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق لفيف وتيرنوبول".وتُشير التقارير إلى أن الانفجارات وقعت عدة مرات في لفيف.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1078774846.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا
00:17 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 00:26 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في مدينتي لفيف وتيرنوبول في أوكرانيا.
وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور نيديلي" الأوكرانية: "أعلنت قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق لفيف وتيرنوبول".
وتُشير التقارير إلى أن الانفجارات وقعت عدة مرات في لفيف.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا،
تحذيرا من غارات جوية روسية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية ب
دأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.