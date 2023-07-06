عربي
إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-لفيف-وترنوبل-بأوكرانيا--1078775166.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا
إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في مدينتي لفيف وتيرنوبول في أوكرانيا. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T00:17+0000
2023-07-06T00:26+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور نيديلي" الأوكرانية: "أعلنت قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق لفيف وتيرنوبول".وتُشير التقارير إلى أن الانفجارات وقعت عدة مرات في لفيف.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230705/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1078774846.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: سماع دوي انفجارات في لفيف وترنوبل بأوكرانيا

00:17 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 00:26 GMT 06.07.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في مدينتي لفيف وتيرنوبول في أوكرانيا.
وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور نيديلي" الأوكرانية: "أعلنت قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق لفيف وتيرنوبول".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أمس, 23:16 GMT
وتُشير التقارير إلى أن الانفجارات وقعت عدة مرات في لفيف.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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