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https://sputnikarabic.ae/20230706/إيران-تحتجز-ناقلة-نفط-بعد-اصطدامها-بسفينة-في-خليج-عمان-وإصابة-5-من-طاقمها-1078783008.html
إيران تحتجز ناقلة نفط بعد اصطدامها بسفينة في خليج عمان وإصابة 5 من طاقمها
إيران تحتجز ناقلة نفط بعد اصطدامها بسفينة في خليج عمان وإصابة 5 من طاقمها
أصيب 5 بحارة إيرانيون، إثر اصطدام ناقلة ترفع علم جزر البهاما بسفينة كانوا على متنها في خليج عُمان. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T09:05+0000
2023-07-06T09:09+0000
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وقال مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، في بيان له، إن "الناقلة ريتشموند التي ترفع علم البهاما، اصطدمت بسفينة إيرانية، وأدى الاصطدام إلى إصابة أكثر من 5 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا".وأضاف البيان أن "السلطات القضائية الإيرانية في محافظة هرمزغان، أصدرت صباح اليوم، أمرا قضائيا باحتجاز الناقلة بسبب المخالفة في مياه الخليج، وقامت البحرية الإيرانية بالتحرك لتنفيذ الأمر بعد تحديد موقع الناقلة، التي توجهت إلى المياه الإقليمية العُمانية وتم احتجازها".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قالت إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عُمان.جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم أمس الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر الباهاماس وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرا إلى أن عناصر البحرية الإيرانية غادروا المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221203/البحرية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-سفينة-في-خليج-عمان-كانت-تحمل-ذخيرة-ووقود-الصواريخ-من-إيران-لليمن-1070802796.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تحتجز ناقلة نفط بعد اصطدامها بسفينة في خليج عمان وإصابة 5 من طاقمها

09:05 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 06.07.2023)
© AFP 2023 / Iranian Army office مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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أصيب 5 بحارة إيرانيون، إثر اصطدام ناقلة ترفع علم جزر البهاما بسفينة كانوا على متنها في خليج عُمان.
وقال مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، في بيان له، إن "الناقلة ريتشموند التي ترفع علم البهاما، اصطدمت بسفينة إيرانية، وأدى الاصطدام إلى إصابة أكثر من 5 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا".
وأضاف البيان أن "السلطات القضائية الإيرانية في محافظة هرمزغان، أصدرت صباح اليوم، أمرا قضائيا باحتجاز الناقلة بسبب المخالفة في مياه الخليج، وقامت البحرية الإيرانية بالتحرك لتنفيذ الأمر بعد تحديد موقع الناقلة، التي توجهت إلى المياه الإقليمية العُمانية وتم احتجازها".
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة في خليج عمان كانت تحمل ذخيرة ووقود الصواريخ من إيران لليمن
3 ديسمبر 2022, 13:59 GMT
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قالت إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عُمان.
جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم أمس الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.
ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر الباهاماس وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".
وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرا إلى أن عناصر البحرية الإيرانية غادروا المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.
وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.
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