https://sputnikarabic.ae/20230706/إيران-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-البريطانية-للاحتجاج-على-العقوبات-الجديدة-1078811918.html
إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية للاحتجاج على العقوبات الجديدة
إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية للاحتجاج على العقوبات الجديدة
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران على خلفية فرض لندن عقوبات جديدة تشمل مسؤولين أمن في إيران بزعم تورطهم... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T18:24+0000
2023-07-06T18:24+0000
2023-07-06T18:24+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنه "تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إليزابيث مارش وتسليمها مذكرة احتجاج بعد التصريحات التدخلية لمسؤولي بريطانيا في الشأن الداخلي الإيراني وفرض لندن عقوبات على طهران".وتابع: "الشعب الإيراني لم ينس بعد دور وسائل الإعلام المعارضة التي تتخذ من لندن مقرًا لها في الترويج للعنف في إيران، فمن المدهش أنه بدلاً من إيقاف هذه القنوات، تواصل المملكة المتحدة توجيه التهم الواهية بحق إيران".وأكد البيان أن "نهج بريطانيا تجاه إيران غير مقبول وسيتم الرد عليه بإجراءات مضادة، متناسبة وفعالة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.واليوم الخميس، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة بحق 13 فردا وكيانا، مستهدفة مسؤولين عن السجون الإيرانية ومؤسسات حكومية فيما يتعلق بالأمن السيبراني بينها قيادة جهاز الدفاع السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني.كما منعت الشركات البريطانية من التعامل مع الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في بريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230706/بريطانيا-تستهدف-مسؤولين-في-إيران-بعقوبات-جديدة--1078809654.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية للاحتجاج على العقوبات الجديدة
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران على خلفية فرض لندن عقوبات جديدة تشمل مسؤولين أمن في إيران بزعم تورطهم في أعمال ضد حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنه "تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إليزابيث مارش وتسليمها مذكرة احتجاج بعد التصريحات التدخلية لمسؤولي بريطانيا في الشأن الداخلي الإيراني وفرض لندن عقوبات
على طهران".
وأضاف البيان أن "العقوبات البريطانية الأخيرة غير قانونية والتصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين تدخل سافر بالشؤون الداخلية الإيرانية وندينها بشدة".
وتابع: "الشعب الإيراني لم ينس بعد دور وسائل الإعلام المعارضة التي تتخذ من لندن مقرًا لها في الترويج للعنف في إيران، فمن المدهش أنه بدلاً من إيقاف هذه القنوات، تواصل المملكة المتحدة توجيه التهم الواهية بحق إيران".
وأكد البيان أن "نهج بريطانيا تجاه إيران غير مقبول وسيتم الرد عليه بإجراءات مضادة، متناسبة وفعالة"، حسب ما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية.
واليوم الخميس، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة بحق 13 فردا وكيانا، مستهدفة مسؤولين عن السجون الإيرانية ومؤسسات حكومية فيما يتعلق بالأمن السيبراني بينها قيادة جهاز الدفاع السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما منعت الشركات البريطانية من التعامل مع الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في بريطانيا.