https://sputnikarabic.ae/20230706/إيران-تنفي-اتهامات-أمريكية-بشأن-احتجاز-ناقلتي-نفط-قرب-مضيق-هرمز-1078790168.html
إيران تنفي اتهامات أمريكية بشأن احتجاز ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز
إيران تنفي اتهامات أمريكية بشأن احتجاز ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز
نفت إيران صحة ما ورد في بيان القيادة المركزية الأمريكية بشأن محاولة البحرية الإيرانية احتجاز ناقلتي نفط في مضيق هرمز. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:18+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر دفاعي مطلع، قوله إنه "لا صحة للأنباء المتداولة عن محاولة استيلاء البحرية الإيرانية على ناقلتين قرب مضيق هرمز".يأتي ذلك بعدما قال مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، إن "الناقلة ريتشموند التي ترفع علم البهاما، اصطدمت بسفينة إيرانية، وأدى الاصطدام إلى إصابة أكثر من 5 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية".وأضاف البيان أن "السلطات القضائية الإيرانية في محافظة هرمزغان، أصدرت أمرا قضائيا باحتجاز الناقلة بسبب المخالفة في مياه الخليج، وقامت البحرية الإيرانية بالتحرك لتنفيذ الأمر بعد تحديد موقع الناقلة، التي توجهت إلى المياه الإقليمية العمانية وتم احتجازها".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان.جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم أمس الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر البهاما وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرا إلى أن عناصر البحرية الإيرانية غادروا المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إيران-تحتجز-ناقلة-نفط-بعد-اصطدامها-بسفينة-في-خليج-عمان-وإصابة-5-من-طاقمها-1078783008.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تنفي اتهامات أمريكية بشأن احتجاز ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز
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نفت إيران صحة ما ورد في بيان القيادة المركزية الأمريكية بشأن محاولة البحرية الإيرانية احتجاز ناقلتي نفط في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر دفاعي مطلع، قوله إنه "لا صحة للأنباء المتداولة عن محاولة استيلاء البحرية الإيرانية على ناقلتين قرب مضيق هرمز".
يأتي ذلك بعدما قال مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، إن "الناقلة ريتشموند التي ترفع علم البهاما، اصطدمت بسفينة إيرانية، وأدى الاصطدام إلى إصابة أكثر من 5 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية".
وأضاف البيان أن "السلطات القضائية الإيرانية في محافظة هرمزغان، أصدرت أمرا قضائيا باحتجاز الناقلة
بسبب المخالفة في مياه الخليج، وقامت البحرية الإيرانية بالتحرك لتنفيذ الأمر بعد تحديد موقع الناقلة، التي توجهت إلى المياه الإقليمية العمانية وتم احتجازها".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية
من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان.
جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم أمس الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.
ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية
، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر البهاما وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".
وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرا إلى أن عناصر البحرية الإيرانية
غادروا المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.
وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت
وكالة "فارس" الإيرانية.