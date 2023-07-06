https://sputnikarabic.ae/20230706/الأمن-الروسي-يعتقل-قوميين-متطرفين-أعدوا-هجوما-إرهابيا---عاجل-1078779023.html
الأمن الروسي يعتقل متطرفين أعدوا لهجوم إرهابي... فيديو
الأمن الروسي يعتقل متطرفين أعدوا لهجوم إرهابي... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، احتجاز متطرفين في مقاطعة تيومين أعدوا لهجوم إرهابي بناء على تعليمات من تشكيلات شبه عسكرية أوكرانية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T07:07+0000
2023-07-06T07:07+0000
2023-07-06T07:23+0000
روسيا
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وقال مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، من إحباط الأنشطة غير القانونية لمؤيدي الإيديولوجية القومية المتطرفة في مقاطعة تيومين، وهم مواطنون روس أعدوا لجرائم إرهابية على أراضي المقاطعة، بناء على تعليمات من تشكيلات شبه عسكرية أوكرانية".وبحسب مكتب الأمن الفيدرالي، فقد اعتقلت قوات الأمن متطرفين كانوا يخططون لهجوم إرهابي، وأثناء الاعتقال، تم تحييد أحد المهاجمين.ووفقا للجنة التحقيق، فإن "أحد سكان تيومين، كونه مؤيد لوجهات نظر متطرفة ويشاركه أيديولوجية جماعة شبه عسكرية أوكرانية إرهابية محظورة، خطط لتفجير أحد منشآت الوقود والطاقة" الموجودة في المنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230629/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحتجز-امرأة-في-لوغانسك-بعد-اشتباهه-فيها-بالتجسس-فيديو-1078603335.html
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الأمن الروسي يعتقل متطرفين أعدوا لهجوم إرهابي... فيديو
07:07 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 07:23 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، احتجاز متطرفين في مقاطعة تيومين أعدوا لهجوم إرهابي بناء على تعليمات من تشكيلات شبه عسكرية أوكرانية.
وقال مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، من إحباط الأنشطة غير القانونية لمؤيدي الإيديولوجية القومية المتطرفة في مقاطعة تيومين، وهم مواطنون روس أعدوا لجرائم إرهابية على أراضي المقاطعة، بناء على تعليمات من تشكيلات شبه عسكرية أوكرانية".
وبحسب مكتب الأمن الفيدرالي، فقد اعتقلت قوات الأمن متطرفين كانوا يخططون لهجوم إرهابي، وأثناء الاعتقال، تم تحييد أحد المهاجمين.
ووفقا للجنة التحقيق، فإن "أحد سكان تيومين، كونه مؤيد لوجهات نظر متطرفة ويشاركه أيديولوجية جماعة شبه عسكرية أوكرانية إرهابية محظورة، خطط لتفجير أحد منشآت الوقود والطاقة" الموجودة في المنطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.