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البنتاغون: منعنا إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان
البنتاغون: منعنا إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T06:26+0000
2023-07-06T06:29+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر الباهاماس وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرة إلى أن عناصر البحرية الإيرانية غادرو المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: منعنا إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان

06:26 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 06:29 GMT 06.07.2023)
© AFP 2023 / Felix Garza / مدمرة أمريكية في الخليج (صورة ارشيفية)
مدمرة أمريكية في الخليج (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / Felix Garza /
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان.
جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.
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ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر الباهاماس وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".
وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرة إلى أن عناصر البحرية الإيرانية غادرو المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.
وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.
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