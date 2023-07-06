https://sputnikarabic.ae/20230706/البنتاغون-منعنا-إيران-من-احتجاز-ناقلتي-نفط-في-الخليج-1078777828.html
البنتاغون: منعنا إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان
البنتاغون: منعنا إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T06:26+0000
2023-07-06T06:26+0000
2023-07-06T06:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102483/98/1024839808_0:133:1751:1117_1920x0_80_0_0_adbe4454f55ae38badd929eb4896af24.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر الباهاماس وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرة إلى أن عناصر البحرية الإيرانية غادرو المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230604/مسؤول-عسكري-أمريكي-التحالف-البحري-بين-إيران-ودول-خليجية-غير-منطقي-ويتحدى-العقل-1077741402.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102483/98/1024839808_41:0:1708:1250_1920x0_80_0_0_4ffaf2a08bda5cbe9d9bb7541e229f08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: منعنا إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان
06:26 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 06:29 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها منعت عناصر تابعين للبحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان.
جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على "تويتر"، أشارت فيه إلى أنها تمكنت من إحباط محاولتين إيرانيتين، يوم الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي النفط.
ولفت البيان إلى أن إحدى الحادثتين شهدت إطلاق نار من عناصر البحرية الإيرانية
، مشيرة إلى أن إحداهما هي الناقلة "تي آر إف موس" وترفع علم جزر مارشال، بينما ترفع الأخرى علم جزر الباهاماس وتحمل اسم "ريتشموند فوياجر".
وأوضح البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناء على نداء استغاثة من الناقلتين، مشيرة إلى أن عناصر البحرية الإيرانية
غادرو المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.
وبينما وصف بيان القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وأنه يهدد خطوط الملاحة في المنطقة، نفت إيران وقوع الحادث ووصفته بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، حسبما ذكرت
وكالة "فارس" الإيرانية.