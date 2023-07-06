https://sputnikarabic.ae/20230706/البيت-الأبيض-إمداد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-قيد-الدراسة-1078810508.html

البيت الأبيض: إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة

البيت الأبيض: إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة

أعلن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس بنشاط ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T17:13+0000

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وقال بيتس خلال إفادة صحافية إن "رئيس الأركان مارك ميلي أشار إلى أن هذا الملف قيد الدراسة النشطة"، مشيرًا إلى أن الإدارة ليس لديها أي تفاصيل حول هذا الموضوع في الوقت الراهن.وفي وقت سابق اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد.وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت، اليوم الخميس، عن مصدر في الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية. ووفق تقارير أمريكية، فقد شكل مسؤولون أوكرانيون "ضغوطا" على الولايات المتحدة لتسليم هذا النوع من الذخائر، منذ العام الماضي، بحجة توفير المزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ، التي يتلقونها من الغرب، ما يساعد في تقليص التفوق العددي لروسيا في المدفعية.وذكرت التقارير أن عددا من المشرعين الأمريكيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على الهجوم المضاد.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطراً طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تحذر-أمريكا-من-التصعيد-العنقودي-1078805368.html

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