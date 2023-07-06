https://sputnikarabic.ae/20230706/الجزائر-تسجل-درجات-حرارة-قياسية-تتعدى-الـ50-درجة-في-الظل-1078783764.html
الجزائر تسجل درجات حرارة قياسية تتعدى الـ50 درجة في الظل
الجزائر تسجل درجات حرارة قياسية تتعدى الـ50 درجة في الظل
تتعرض عدة ولايات جزائرية لموجة حر شديدة تتجاوز فيها درجات الحرارة الـ50 درجة في الظل، بينما حذر خبراء الأرصاد من الأمطار الرعدية في نحو 14 ولاية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T09:10+0000
2023-07-06T09:10+0000
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جاء ذلك وفقا لنشرة الأرصاد الجوية الجزائرية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر تلك الموجة على مدى يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.ولفتت الصحيفة إلى أن موجة الحر تشمل عدة ولايات أبرزها تندوف وبني عباس وأدرار.كما حذرت الأرصاد الجوية من تعرض 14 ولاية جزائرية لأمطار رعدية وأبرزها أم البواقي والمسيلة والجلفة والأغواط.
https://sputnikarabic.ae/20230118/عودة-إل-النينو-تحذيرات-من-موجة-حر-غير-مسبوقة-تضرب-العالم-1072411810.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار الشرق الأوسط
الجزائر تسجل درجات حرارة قياسية تتعدى الـ50 درجة في الظل
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تتعرض عدة ولايات جزائرية لموجة حر شديدة تتجاوز فيها درجات الحرارة الـ50 درجة في الظل، بينما حذر خبراء الأرصاد من الأمطار الرعدية في نحو 14 ولاية.