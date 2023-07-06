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الجزائر تسجل درجات حرارة قياسية تتعدى الـ50 درجة في الظل
الجزائر تسجل درجات حرارة قياسية تتعدى الـ50 درجة في الظل
تتعرض عدة ولايات جزائرية لموجة حر شديدة تتجاوز فيها درجات الحرارة الـ50 درجة في الظل، بينما حذر خبراء الأرصاد من الأمطار الرعدية في نحو 14 ولاية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T09:10+0000
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جاء ذلك وفقا لنشرة الأرصاد الجوية الجزائرية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر تلك الموجة على مدى يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.ولفتت الصحيفة إلى أن موجة الحر تشمل عدة ولايات أبرزها تندوف وبني عباس وأدرار.كما حذرت الأرصاد الجوية من تعرض 14 ولاية جزائرية لأمطار رعدية وأبرزها أم البواقي والمسيلة والجلفة والأغواط.
https://sputnikarabic.ae/20230118/عودة-إل-النينو-تحذيرات-من-موجة-حر-غير-مسبوقة-تضرب-العالم-1072411810.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجزائر, أخبار الشرق الأوسط

الجزائر تسجل درجات حرارة قياسية تتعدى الـ50 درجة في الظل

09:10 GMT 06.07.2023
© AFP 2023موجات الحر
موجات الحر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023
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تتعرض عدة ولايات جزائرية لموجة حر شديدة تتجاوز فيها درجات الحرارة الـ50 درجة في الظل، بينما حذر خبراء الأرصاد من الأمطار الرعدية في نحو 14 ولاية.
جاء ذلك وفقا لنشرة الأرصاد الجوية الجزائرية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر تلك الموجة على مدى يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
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ولفتت الصحيفة إلى أن موجة الحر تشمل عدة ولايات أبرزها تندوف وبني عباس وأدرار.
كما حذرت الأرصاد الجوية من تعرض 14 ولاية جزائرية لأمطار رعدية وأبرزها أم البواقي والمسيلة والجلفة والأغواط.
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