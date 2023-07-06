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https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-كدوميم--1078803397.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل منفذ عملية إطلاق النار في "كدوميم"
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل منفذ عملية إطلاق النار في "كدوميم"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحييد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "كدوميم" الواقعة قي الضفة الغربية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:13+0000
2023-07-06T14:13+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة، في عملية نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كدوميم" الإسرائيلية، الواقعة شرق مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية.وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح وصفت بالخطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، حيث نشر بيانا على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها: "جرى إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم في منطقة لواء شمرون، مزيد من التفاصيل لاحقا".فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار أوقع مصابا إسرائيليا في حالة خطرة وهو دون وعي، مضيفة أنه "طلب من سكان مستوطنة كدوميم (غرب نابلس) البقاء في منازلهم".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم أطلق النار على حارس المستوطنة، ثم واصل باتجاه مفترق "غيت"، حيث أطلق النار على ما يبدو تجاه إسرائيلي آخر (لم توضح حالته)، وأرسلت مزيد من القوات لملاحقته وتم تصفيته في نهاية الأمر.وأضافت أنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل المستوطنة، تحسبا لتسلل مسلحين آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إصابة-إسرائيلي-بجروح-خطيرة-في-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1078798948.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل منفذ عملية إطلاق النار في "كدوميم"

14:13 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحييد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "كدوميم" الواقعة قي الضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة، في عملية نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كدوميم" الإسرائيلية، الواقعة شرق مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية.
وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح وصفت بالخطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، حيث نشر بيانا على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها: "جرى إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم في منطقة لواء شمرون، مزيد من التفاصيل لاحقا".
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
13:40 GMT
فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار أوقع مصابا إسرائيليا في حالة خطرة وهو دون وعي، مضيفة أنه "طلب من سكان مستوطنة كدوميم (غرب نابلس) البقاء في منازلهم".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم أطلق النار على حارس المستوطنة، ثم واصل باتجاه مفترق "غيت"، حيث أطلق النار على ما يبدو تجاه إسرائيلي آخر (لم توضح حالته)، وأرسلت مزيد من القوات لملاحقته وتم تصفيته في نهاية الأمر.
وأضافت أنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل المستوطنة، تحسبا لتسلل مسلحين آخرين.
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