https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يبطل-فعالية-ستورم-شادو-بعد-تفكيكه-ودراسة-تصميمه-1078810679.html
الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
قال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في "تسارسكي فولكي" إن الجيش الروسي من مفرزة المتطوعين "بارس- 11" ومجموعة قيادية من المركز التقني سحبوا صاروخ... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T17:43+0000
2023-07-06T17:43+0000
2023-07-06T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير (الصاروخ - محرر) جزئيًا فقط - وسقط بشكل مسطح بنجاح كبير، وتم فصل أجزاء الصاروخ عن بعضها بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرةً، الأجزاء الشديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ووحدة التحكم والجناح المطوي، لتسهيل عملية النقل".وأشار روغوزين إلى أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى صمدت أمام الأحمال الزائدة خلال الخريف، واستغرقت عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يومين.وأردف: "كانت هناك محاولة من قبل مجموعات العدو لاعتراض السيارة الحاملة للصاروخ والسيارة المرافقة لها".وأكد روغوزين: "أنا سعيد لأن وحدتنا هي التي فعلت ذلك، الآن سوف يسقط دفاعنا الجوي هذا الشيء، وسيصبح عديم الفائدة بالتدريج".
https://sputnikarabic.ae/20230624/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-الاستخبارات-الإلكترونية-ومعدات-الطيران-في-مطارين-أوكرانيين--عاجل-1078449612.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
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قال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في "تسارسكي فولكي" إن الجيش الروسي من مفرزة المتطوعين "بارس- 11" ومجموعة قيادية من المركز التقني سحبوا صاروخ كروز "ستورم شادو" البريطاني بالكامل تقريبًا من خط التماس.
وأضاف روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير (الصاروخ - محرر) جزئيًا فقط - وسقط بشكل مسطح بنجاح كبير، وتم فصل أجزاء الصاروخ عن بعضها بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرةً، الأجزاء الشديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ووحدة التحكم والجناح المطوي، لتسهيل عملية النقل".
وأشار روغوزين إلى أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى صمدت أمام الأحمال الزائدة خلال الخريف، واستغرقت عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يومين.
كان هناك وحدة "جي بي إس" يمكنها توجيه الصاروخ من قبل مجموعة العدو، على الرغم من حقيقة أننا منعناها من ذلك، كان على مقاتلينا عمليًا عدم النوم مع هذا الصاروخ، والتحرك طوال الوقت وحتى خوض المعركة.
وأردف: "كانت هناك محاولة من قبل مجموعات العدو لاعتراض السيارة الحاملة للصاروخ والسيارة المرافقة لها".
تم رصد جوائز للمتخصصين لدراسة تصميم وحشوة الصاروخ، حيث أن هذا سيسمح لصناعة الدفاع الروسية بإيجاد أكثر السبل فعالية للتعامل مع صواريخ "ستورم شادو".
وأكد روغوزين
: "أنا سعيد لأن وحدتنا هي التي فعلت ذلك، الآن سوف يسقط دفاعنا الجوي هذا الشيء، وسيصبح عديم الفائدة بالتدريج".