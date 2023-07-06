عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يبطل-فعالية-ستورم-شادو-بعد-تفكيكه-ودراسة-تصميمه-1078810679.html
الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
قال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في "تسارسكي فولكي" إن الجيش الروسي من مفرزة المتطوعين "بارس- 11" ومجموعة قيادية من المركز التقني سحبوا صاروخ... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T17:43+0000
2023-07-06T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077050946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28878d9ee225c03648ecc1d430302c35.jpg
وأضاف روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير (الصاروخ - محرر) جزئيًا فقط - وسقط بشكل مسطح بنجاح كبير، وتم فصل أجزاء الصاروخ عن بعضها بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرةً، الأجزاء الشديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ووحدة التحكم والجناح المطوي، لتسهيل عملية النقل".وأشار روغوزين إلى أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى صمدت أمام الأحمال الزائدة خلال الخريف، واستغرقت عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يومين.وأردف: "كانت هناك محاولة من قبل مجموعات العدو لاعتراض السيارة الحاملة للصاروخ والسيارة المرافقة لها".وأكد روغوزين: "أنا سعيد لأن وحدتنا هي التي فعلت ذلك، الآن سوف يسقط دفاعنا الجوي هذا الشيء، وسيصبح عديم الفائدة بالتدريج".
https://sputnikarabic.ae/20230624/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-الاستخبارات-الإلكترونية-ومعدات-الطيران-في-مطارين-أوكرانيين--عاجل-1078449612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077050946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a149b5f00ef9fb93601bd9f52ee6e17d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه

17:43 GMT 06.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في "تسارسكي فولكي" إن الجيش الروسي من مفرزة المتطوعين "بارس- 11" ومجموعة قيادية من المركز التقني سحبوا صاروخ كروز "ستورم شادو" البريطاني بالكامل تقريبًا من خط التماس.
وأضاف روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تدمير (الصاروخ - محرر) جزئيًا فقط - وسقط بشكل مسطح بنجاح كبير، وتم فصل أجزاء الصاروخ عن بعضها بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرةً، الأجزاء الشديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ووحدة التحكم والجناح المطوي، لتسهيل عملية النقل".
وأشار روغوزين إلى أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى صمدت أمام الأحمال الزائدة خلال الخريف، واستغرقت عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يومين.

كان هناك وحدة "جي بي إس" يمكنها توجيه الصاروخ من قبل مجموعة العدو، على الرغم من حقيقة أننا منعناها من ذلك، كان على مقاتلينا عمليًا عدم النوم مع هذا الصاروخ، والتحرك طوال الوقت وحتى خوض المعركة.

وأردف: "كانت هناك محاولة من قبل مجموعات العدو لاعتراض السيارة الحاملة للصاروخ والسيارة المرافقة لها".
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يدمر مراكز للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية ومخزنا لصواريخ "ستورم شادو"
24 يونيو, 11:37 GMT

تم رصد جوائز للمتخصصين لدراسة تصميم وحشوة الصاروخ، حيث أن هذا سيسمح لصناعة الدفاع الروسية بإيجاد أكثر السبل فعالية للتعامل مع صواريخ "ستورم شادو".

وأكد روغوزين: "أنا سعيد لأن وحدتنا هي التي فعلت ذلك، الآن سوف يسقط دفاعنا الجوي هذا الشيء، وسيصبح عديم الفائدة بالتدريج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع18:08 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала