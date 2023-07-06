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الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
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البحرية الروسية تدمر مخازن المدرعات الغربية في أوكرانيا
البحرية الروسية تدمر مخازن المدرعات الغربية في أوكرانيا
نفذ سلاح البحرية الروسية ضربة مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى استهدفت نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ومراكز تخزين المدرعات الغربية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:18+0000
2023-07-06T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وجهت القوات الروسية المسلحة الليلة ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة عند نقاط الانتشار المؤقت لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وخلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وكوبيانسك.وعلى محور دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة للوحدات المرابطة من مجموعة قوات "الجنوب" في صد تسع هجمات للعدو في مناطق بيرفومايسكوي وفوديان وأوبتينوي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وزولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، أصيبت تجمعات من القوى العاملة وآليات العدو غرب منطقة كليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةوعلى محور كراسني ليمان، أفضت الإجراءات السريعة لوحدات مجموعة قوات "المركز"، بغطاء من الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، إلى صد أربع هجمات شنتها وحدات معادية في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوفاليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.في منطقتي نيفسكوي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، دمرت الوحدات المدافعة من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بغطاء جوي ومدفعي القوى العاملة وآليات العدو في مناطق ريفنوبل، وماكاروفكا، ونوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم القضاء على نحو 165 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مصفحة من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، وثلاث سيارات عسكرية، وراجمة "غراد"، ومدفع "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-من-طراز-سو-25-و15-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1078792651.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

البحرية الروسية تدمر مخازن المدرعات الغربية في أوكرانيا

11:18 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 06.07.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ باليستي ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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نفذ سلاح البحرية الروسية ضربة مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى استهدفت نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ومراكز تخزين المدرعات الغربية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وجهت القوات الروسية المسلحة الليلة ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة عند نقاط الانتشار المؤقت لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وكذلك تم استهداف أماكن تخزين المركبات المدرعة الأجنبية الصنع، حيث تمت إصابة جميع الأهداف المخصصة بنجاح، وتعرضت الاحتياطيات الاستراتيجية للعدو لأضرار جسيمة.

وخلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وكوبيانسك.
وعلى محور دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة للوحدات المرابطة من مجموعة قوات "الجنوب" في صد تسع هجمات للعدو في مناطق بيرفومايسكوي وفوديان وأوبتينوي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وزولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، أصيبت تجمعات من القوى العاملة وآليات العدو غرب منطقة كليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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تم تحييد ما يصل إلى 385 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات عسكرية ومدفعين من طراز "دي- 20" بالإضافة إلى مدفعي "كراب" بولنديي الصنع.

وعلى محور كراسني ليمان، أفضت الإجراءات السريعة لوحدات مجموعة قوات "المركز"، بغطاء من الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، إلى صد أربع هجمات شنتها وحدات معادية في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوفاليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
في منطقتي نيفسكوي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه نهاراً أكثر من 90 قتيلاً وجريحاً من العسكريين الأوكرانيين، وثلاث عربات قتالية مصفحة، وأربع شاحنات صغيرة.

على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، دمرت الوحدات المدافعة من مجموعة "فوستوك" (الشرق) بغطاء جوي ومدفعي القوى العاملة وآليات العدو في مناطق ريفنوبل، وماكاروفكا، ونوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم القضاء على نحو 165 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مصفحة من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، وثلاث سيارات عسكرية، وراجمة "غراد"، ومدفع "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع "غفوزديكا".
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