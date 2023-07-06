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الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يعطل-خطط-القوات-الأوكرانية-للهجوم-في-اتجاه-خيرسون-1078776373.html
الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T03:38+0000
2023-07-06T03:38+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون

03:38 GMT 06.07.2023
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
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