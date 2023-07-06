https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يعطل-خطط-القوات-الأوكرانية-للهجوم-في-اتجاه-خيرسون-1078776373.html
الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T03:38+0000
2023-07-06T03:38+0000
2023-07-06T03:38+0000
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سبوتنيك عربي
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا