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لوكاشينكو: زيلينسكي أدرك أخيرا أنه لن يفوز ويتخذ خطوات للخروج من المأزق
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يواصل-ضرب-قوات-كييف-على-محور-كوبيانسك-1078781299.html
الجيش الروسي يواصل ضرب قوات كييف على محور كوبيانسك
الجيش الروسي يواصل ضرب قوات كييف على محور كوبيانسك
قال المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، من جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الأمن في كييف نفذت ضربات عشوائية دون تحديد أي هدف، بعد... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T08:01+0000
2023-07-06T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أكد الخبير، نقلا عن مصادره الخاصة: "تواصل القوات المسلحة الروسية ضرب مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية. ويحاول المسلحون الرد، لكن الضربات كانت في الآونة الأخيرة أكثر فوضوية، حيث يتم إطلاق النار على الساحات، وليس على الأهداف".وأشار ماروتشكو إلى أن المعارك الموضعية تجري في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الروسية تضرب لواء البنادق الآلية المنفصل الثالث عشر الأوكراني ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-محور-لوغانسك-1078532195.html
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روسيا

الجيش الروسي يواصل ضرب قوات كييف على محور كوبيانسك

08:01 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
/
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قال المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، من جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الأمن في كييف نفذت ضربات عشوائية دون تحديد أي هدف، بعد تعرضها لهجمات ناجحة من قبل القوات المسلحة الروسية على المواقع الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
أكد الخبير، نقلا عن مصادره الخاصة: "تواصل القوات المسلحة الروسية ضرب مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية. ويحاول المسلحون الرد، لكن الضربات كانت في الآونة الأخيرة أكثر فوضوية، حيث يتم إطلاق النار على الساحات، وليس على الأهداف".
وأشار ماروتشكو إلى أن المعارك الموضعية تجري في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الروسية تضرب لواء البنادق الآلية المنفصل الثالث عشر الأوكراني ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك
27 يونيو, 08:18 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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