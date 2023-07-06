https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يواصل-ضرب-قوات-كييف-على-محور-كوبيانسك-1078781299.html
الجيش الروسي يواصل ضرب قوات كييف على محور كوبيانسك
الجيش الروسي يواصل ضرب قوات كييف على محور كوبيانسك
قال المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، من جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الأمن في كييف نفذت ضربات عشوائية دون تحديد أي هدف، بعد... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T08:01+0000
2023-07-06T08:01+0000
2023-07-06T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أكد الخبير، نقلا عن مصادره الخاصة: "تواصل القوات المسلحة الروسية ضرب مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية. ويحاول المسلحون الرد، لكن الضربات كانت في الآونة الأخيرة أكثر فوضوية، حيث يتم إطلاق النار على الساحات، وليس على الأهداف".وأشار ماروتشكو إلى أن المعارك الموضعية تجري في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الروسية تضرب لواء البنادق الآلية المنفصل الثالث عشر الأوكراني ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-محور-لوغانسك-1078532195.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يواصل ضرب قوات كييف على محور كوبيانسك
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قال المقدم المتقاعد الخبير في الشؤون العسكرية، أندريه ماروتشكو، من جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الأمن في كييف نفذت ضربات عشوائية دون تحديد أي هدف، بعد تعرضها لهجمات ناجحة من قبل القوات المسلحة الروسية على المواقع الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
أكد الخبير، نقلا عن مصادره الخاصة: "تواصل القوات المسلحة الروسية ضرب مواقع التشكيلات المسلحة
الأوكرانية. ويحاول المسلحون الرد، لكن الضربات كانت في الآونة الأخيرة أكثر فوضوية، حيث يتم إطلاق النار على الساحات، وليس على الأهداف".
وأشار ماروتشكو إلى أن المعارك الموضعية تجري في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الروسية تضرب لواء البنادق الآلية المنفصل الثالث عشر الأوكراني ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.