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الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-385-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1078791583.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 385 عسكريًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، ومدفعين من طراز "D-20"، ومدفعين ذاتيي الحركة من نوع "كراب" بولنديي الصنع... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:21+0000
2023-07-06T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال النهار، تم القضاء على نحو 385 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومدافع هاوتزر دي 20، بالإضافة إلى وحدتي مدفعية "كراب" ذاتية الدفع من صنع بولندي".وأوضحت الدفاع الروسية أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز"، والضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، أربع هجمات لوحدات العدو في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وكوفاليفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.وفي اليوم السابق، قال مصدر لـ"سبوتنيك" في قيادة المجموعة الجنوبية للقوات الروسية، إن الجيش أوقف محاولة القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في اتجاه كليشيفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تقصف-القوة-البشرية-ومعدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-كليشيفكا-1078775772.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك

11:21 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 06.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 385 عسكريًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، ومدفعين من طراز "D-20"، ومدفعين ذاتيي الحركة من نوع "كراب" بولنديي الصنع خلال اليوم على محور دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال النهار، تم القضاء على نحو 385 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومدافع هاوتزر دي 20، بالإضافة إلى وحدتي مدفعية "كراب" ذاتية الدفع من صنع بولندي".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز"، والضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، أربع هجمات لوحدات العدو في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وكوفاليفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يقصف القوات والمعدات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك
02:20 GMT
وفي اليوم السابق، قال مصدر لـ"سبوتنيك" في قيادة المجموعة الجنوبية للقوات الروسية، إن الجيش أوقف محاولة القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد في اتجاه كليشيفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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