https://sputnikarabic.ae/20230706/الدفاع-الروسية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-توجيه-ضربة-ضخمة-في-لوفوف---1078805483.html
الدفاع الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهداف حيوية" دمرتها ضربة موجهة في لفوف
الدفاع الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهداف حيوية" دمرتها ضربة موجهة في لفوف
كشفت مصدر في وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن توجيه القوات الروسية ضربة ضخمة استهدفت ثكنات للمرتزقة والمعدات الغربية في لفوف. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:22+0000
2023-07-06T14:22+0000
2023-07-06T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الضربة التي تعرضت لها الأكاديمية في لفوف استهدفت ثكنات تمركز فيها نحو 800 عسكري أوكراني ومرتزق أتوا من مراكز التدريب الغربية".وكان الهدف من هجوم اليوم على الاحتياطيات الاستراتيجية للعدو، معدات عسكرية غربية ومسلحين على أراضي أكاديمية الجيش في لفوف، ونُفذت الضربة بأسلحة دقيقة على منطقة مرآب الأكاديمية، حيث كانت هناك عربات مدرعة غربية، بينها على الأرجح دبابات تشالنجر البريطانية.وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": "تم أيضا قصف ثكنات على أراضي الأكاديمية كان يقطنها نحو 800 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب وصلوا من مراكز تدريب في دول غربية".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "وجهت القوات الروسية المسلحة الليلة ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة عند نقاط الانتشار المؤقت لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وكذلك تم استهداف أماكن تخزين المركبات المدرعة الأجنبية الصنع، حيث تمت إصابة جميع الأهداف المخصصة بنجاح، وتعرضت الاحتياطيات الاستراتيجية للعدو لأضرار جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تحذر-أمريكا-من-التصعيد-العنقودي-1078805368.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهداف حيوية" دمرتها ضربة موجهة في لفوف
14:22 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 14:56 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
كشفت مصدر في وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن توجيه القوات الروسية ضربة ضخمة استهدفت ثكنات للمرتزقة والمعدات الغربية في لفوف.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الضربة التي تعرضت لها الأكاديمية في لفوف استهدفت ثكنات تمركز فيها نحو 800 عسكري أوكراني ومرتزق أتوا من مراكز التدريب الغربية".
هاجمت القوات المسلحة الروسية منطقة المرآب التابعة للأكاديمية في لفوف، وكانت هناك عربات مدرعة غربية الصنع، وعلى الأرجح كان بينها دبابات "تشالنجر" البريطانية، وثكنات تضم 800 عسكري ومرتزق أوكراني تقريبا، كانوا قد تدربوا في الغرب".
وكان الهدف من هجوم اليوم على الاحتياطيات الاستراتيجية للعدو، معدات عسكرية غربية ومسلحين على أراضي أكاديمية الجيش في لفوف، ونُفذت الضربة بأسلحة دقيقة على منطقة مرآب الأكاديمية، حيث كانت هناك عربات مدرعة غربية، بينها على الأرجح دبابات تشالنجر البريطانية.
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": "تم أيضا قصف ثكنات على أراضي الأكاديمية كان يقطنها نحو 800 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب وصلوا من مراكز تدريب في دول غربية".
ونفذ سلاح البحرية الروسية ضربة مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى استهدفت نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ومراكز تخزين المدرعات الغربية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية
في بيان، اليوم الخميس: "وجهت القوات الروسية المسلحة الليلة ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة عند نقاط الانتشار المؤقت لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وكذلك تم استهداف أماكن تخزين المركبات المدرعة الأجنبية الصنع، حيث تمت إصابة جميع الأهداف المخصصة بنجاح، وتعرضت الاحتياطيات الاستراتيجية للعدو لأضرار جسيمة.