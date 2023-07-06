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https://sputnikarabic.ae/20230706/السيسي-ورئيسة-وزراء-إيطاليا-يبحثان-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-1078805831.html
السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية
السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، عددا من القضايا، بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:34+0000
2023-07-06T14:34+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ميلوني، وفق بيان للرئاسة المصرية.وتضمن الاتصال "الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط".كما تناول الاتصال "مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي".وتطرق السيسي وميلوني إلى "قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وتعد إيطاليا بوابة دخول المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا ووصلها مئات الاف المهاجرين في السنوات الماضية فيما قضى المئات غرقا في المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20181211/السيسي-مكافحة-الهجرة-الإرهاب-1037409748.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيطاليا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيطاليا

السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية

14:34 GMT 06.07.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، عددا من القضايا، بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ميلوني، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وتضمن الاتصال "الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط".
كما تناول الاتصال "مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في سوتشي، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2018
السيسي يبحث جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب مع مستشار النمسا
11 ديسمبر 2018, 21:39 GMT
وتطرق السيسي وميلوني إلى "قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتعد إيطاليا بوابة دخول المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا ووصلها مئات الاف المهاجرين في السنوات الماضية فيما قضى المئات غرقا في المتوسط.
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