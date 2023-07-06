https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تتصدى-بنجاح-لهجمات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-سوليدارو-أرتيموفسكي-1078775803.html
القوات الروسية تتصدى بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك
القوات الروسية تتصدى بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك
تصدت القوات الروسية، صباح اليوم الخميس، لهجمات الوحدات الهجومية الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك، وأيضًا في اتجاهات أفدييفسك وماريينسك، ما أدى تكبد العدو... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T02:22+0000
2023-07-06T02:22+0000
2023-07-06T03:17+0000
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وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك": "تمكنت وحدات المجموعة الجنوبية للقوات بنجاح من صد هجمات الوحدات الهجومية للقوات الأوكرانية في منطقة سوليدار - أرتيموفسك، وفي اتجاهات أفدييفسك وماريينسك. وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تقصف-القوة-البشرية-ومعدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-كليشيفكا-1078775772.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حصري, العالم
القوات الروسية تتصدى بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك
02:22 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 03:17 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
حصري
تصدت القوات الروسية، صباح اليوم الخميس، لهجمات الوحدات الهجومية الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك، وأيضًا في اتجاهات أفدييفسك وماريينسك، ما أدى تكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية.
وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك
": "تمكنت وحدات المجموعة الجنوبية للقوات بنجاح من صد هجمات الوحدات الهجومية للقوات الأوكرانية في منطقة سوليدار - أرتيموفسك، وفي اتجاهات أفدييفسك وماريينسك. وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوات البشرية والتقنية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.