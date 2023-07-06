https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-من-طراز-سو-25-و15-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1078792651.html
القوات الروسية تسقط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية
تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:29+0000
2023-07-06T11:29+0000
2023-07-06T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت الدفاع الروسية: "تمكنت قواتنا من قصف ثلاث نقاط مراقبة من لواء الدفاع الإقليمي 118 ولواء الهجوم الجبلي الـ10 للقوات المسلحة لأوكرانيا واللواء الـ4 للحرس الوطني في مناطق ستوبوشكي وفييمكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط طائرتين من طراز "Su-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق نوفواندريفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تم اعتراض أربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو"، بالإضافة إلى أربعة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وأضاف البيان: "تم تدمير 15 مسيرة أوكرانية في مناطق من جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يدمر-احتياطيات-استراتيجية-للجيش-الأوكراني-بضربات-فائقة-الدقة--عاجل-1078791924.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية
11:29 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية.
قالت الدفاع الروسية: "تمكنت قواتنا من قصف ثلاث نقاط مراقبة من لواء الدفاع الإقليمي 118 ولواء الهجوم الجبلي الـ10 للقوات المسلحة لأوكرانيا واللواء الـ4 للحرس الوطني في مناطق ستوبوشكي وفييمكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط طائرتين من طراز "Su-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق نوفواندريفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم اعتراض أربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو"، بالإضافة إلى أربعة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: "تم تدمير 15 مسيرة أوكرانية في مناطق من جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.