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الدفاع الروسية تعلن تحييد 385 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-من-طراز-سو-25-و15-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1078792651.html
القوات الروسية تسقط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية
تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:29+0000
2023-07-06T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت الدفاع الروسية: "تمكنت قواتنا من قصف ثلاث نقاط مراقبة من لواء الدفاع الإقليمي 118 ولواء الهجوم الجبلي الـ10 للقوات المسلحة لأوكرانيا واللواء الـ4 للحرس الوطني في مناطق ستوبوشكي وفييمكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط طائرتين من طراز "Su-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق نوفواندريفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تم اعتراض أربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو"، بالإضافة إلى أربعة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وأضاف البيان: "تم تدمير 15 مسيرة أوكرانية في مناطق من جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يدمر-احتياطيات-استراتيجية-للجيش-الأوكراني-بضربات-فائقة-الدقة--عاجل-1078791924.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية

11:29 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 06.07.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و15 مسيرة أوكرانية.
قالت الدفاع الروسية: "تمكنت قواتنا من قصف ثلاث نقاط مراقبة من لواء الدفاع الإقليمي 118 ولواء الهجوم الجبلي الـ10 للقوات المسلحة لأوكرانيا واللواء الـ4 للحرس الوطني في مناطق ستوبوشكي وفييمكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط طائرتين من طراز "Su-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق نوفواندريفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم اعتراض أربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو"، بالإضافة إلى أربعة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: "تم تدمير 15 مسيرة أوكرانية في مناطق من جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:18 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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