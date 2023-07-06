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القوات الروسية تتصدى بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تقصف-القوة-البشرية-ومعدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-كليشيفكا-1078775772.html
الطيران الروسي يقصف القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك
الطيران الروسي يقصف القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك
شنت طائرات القوات الجوية في مجموعة "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ضربات صاروخية وقذائف على قوات المشاة الأوكرانية وتجمعات القوات المسلحة في منطقة كليشيفكا على... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T02:20+0000
2023-07-06T03:19+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائرات المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات القوات الحية في منطقة كليشيفكا".وعلى وجه التحديد، قام طاقم طائرة مروحية من طراز مي-35 التابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير ناقلة جند محصنة تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات، بحسب أستافييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230706/-المدفعية-الروسية-تدمر-5-مدافع-هاوتزر-و3مدافع-هاون-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1078775845.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري

الطيران الروسي يقصف القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك

02:20 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 03:19 GMT 06.07.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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حصري
شنت طائرات القوات الجوية في مجموعة "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ضربات صاروخية وقذائف على قوات المشاة الأوكرانية وتجمعات القوات المسلحة في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك.
ووفقًا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائرات المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات القوات الحية في منطقة كليشيفكا".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر 5 مدافع "هاوتزر" و3 مدافع "هاون" أوكرانية
02:25 GMT
وعلى وجه التحديد، قام طاقم طائرة مروحية من طراز مي-35 التابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير ناقلة جند محصنة تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات، بحسب أستافييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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