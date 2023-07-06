https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الروسية-تقصف-القوة-البشرية-ومعدات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-كليشيفكا-1078775772.html
الطيران الروسي يقصف القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك
الطيران الروسي يقصف القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك
شنت طائرات القوات الجوية في مجموعة "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ضربات صاروخية وقذائف على قوات المشاة الأوكرانية وتجمعات القوات المسلحة في منطقة كليشيفكا على... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T02:20+0000
2023-07-06T02:20+0000
2023-07-06T03:19+0000
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ووفقًا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طائرات المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات القوات الحية في منطقة كليشيفكا".وعلى وجه التحديد، قام طاقم طائرة مروحية من طراز مي-35 التابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير ناقلة جند محصنة تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات، بحسب أستافييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230706/-المدفعية-الروسية-تدمر-5-مدافع-هاوتزر-و3مدافع-هاون-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1078775845.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, حصري
الطيران الروسي يقصف القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك
02:20 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 03:19 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
حصري
شنت طائرات القوات الجوية في مجموعة "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ضربات صاروخية وقذائف على قوات المشاة الأوكرانية وتجمعات القوات المسلحة في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك.
ووفقًا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك
": "نفذت طائرات المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات القوات الحية في منطقة كليشيفكا".
وعلى وجه التحديد، قام طاقم طائرة مروحية من طراز مي-35 التابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير ناقلة جند محصنة تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات، بحسب أستافييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.