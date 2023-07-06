https://sputnikarabic.ae/20230706/انطلاق-التدريب-الجوي-المشترك-معلومات-عن-القوات-الجوية-الروسية-والسورية-1078796188.html
انطلاق التدريب الجوي المشترك... معلومات عن القوات الجوية الروسية والسورية
انطلاق التدريب الجوي المشترك... معلومات عن القوات الجوية الروسية والسورية
تمتلك روسيا أضخم قوة جوية في آسيا وتحتل المرتبة الثانية عالميا فيما يتعلق بحجمها، لكن نوعية الطائرات التي تستخدمها تمنحها قدرات عسكرية لا مثيل لها في العالم. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:06+0000
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أما القوات الجوية السورية فتحتل المرتبة الـ15 في آسيا وتصنف في المرتبة رقم 29 بين أضخم القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ما هي قدرات القوات الجوية الروسية؟تمتلك القوات الجوية الروسية 4182 طائرة حربية تشمل المروحيات والطائرات ثابتة الأجنحة الهجومية والاعتراضية وطائرات المهام الخاصة والقاذفات الاستراتيجية، إضافة إلى المطارات العسكرية التي يقدر عددها بـ 1218 مطارا.وفيما يلي حجم كل نوع من الطائرات التي تملكها القوات الجوية الروسية ونسبتها بالنسبة للحجم الكلي للقوة الجوية الروسية:ما هي قدرات القوات الجوية السورية؟تصنف القوات الجوية السورية في المرتبة الـ29 عالميا بـ453 طائرة حربية تضم:وانطلقت المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية، اليوم الخميس، وشمل ذلك وحدات الحرب الإلكترونية من البلدين.وتشمل التدريبات الجوية المشتركة السيطرة على المجال الجوي السوري وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية الموجودة في سوريا، وتمثل جزءا من التدريب المشترك الروسي السوري، الذي انطلق أمس الأربعاء ويستمر على مدى 6 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20230706/القوات-الجوية-الروسية-والسورية-تبدآن-المرحلة-الأولى-من-التدريبات-المشتركة-في-سوريا-1078776338.html
https://sputnikarabic.ae/20230704/تو---95-إم-إس-قاذفة-استراتيجية-روسية-بقدرات-خارقة-1078735721.html
https://sputnikarabic.ae/20230626/معلومات-عن-مروحية-النقل-العسكري-الروسية-مي---17-في---5-1078515787.html
https://sputnikarabic.ae/20221122/مجلة-الغرب-يفشل-في-الكشف-عن-أسرار-المقاتلة-الروسية-ميغ-31-1070407462.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
انطلاق التدريب الجوي المشترك... معلومات عن القوات الجوية الروسية والسورية
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تمتلك روسيا أضخم قوة جوية في آسيا وتحتل المرتبة الثانية عالميا فيما يتعلق بحجمها، لكن نوعية الطائرات التي تستخدمها تمنحها قدرات عسكرية لا مثيل لها في العالم.
أما القوات الجوية السورية فتحتل المرتبة الـ15 في آسيا وتصنف في المرتبة رقم 29 بين أضخم القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ما هي قدرات القوات الجوية الروسية؟
تمتلك القوات الجوية الروسية 4182 طائرة حربية تشمل المروحيات والطائرات ثابتة الأجنحة الهجومية والاعتراضية وطائرات المهام الخاصة والقاذفات الاستراتيجية
، إضافة إلى المطارات العسكرية التي يقدر عددها بـ 1218 مطارا.
وفيما يلي حجم كل نوع من الطائرات التي تملكها القوات الجوية الروسية ونسبتها بالنسبة للحجم الكلي للقوة الجوية الروسية:
المقاتلات: عددها 773 مقاتلة وتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أضخم قوات المقاتلات الجوية في العالم.
الطائرات الهجومية
: عددها 744 طائرة هجومية وتمثل ثاني أضخم قوة جوية هجومية في العالم.
طائرة النقل العسكري: عددها 444 طائرة وتصنف الثانية عالميا.
طائرات التدريب: تضم 524 طائرة وتصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
طائرات المهام الخاصة: عددها 147 طائرة وتصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
طائرات التزود بالوقود: عددها 19 طائرة وتصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
المروحيات: تمثل نحو ثلث القوات الجوية الروسية بنسبة 32 في المئة وتضم ألفا و531 مروحية بينها 537 مروحية هجومية.
ما هي قدرات القوات الجوية السورية؟
تصنف القوات الجوية السورية
في المرتبة الـ29 عالميا بـ453 طائرة حربية تضم:
208 مقاتلات تجعلها في المرتبة الـ14 عالميا بين أضخم قوات المقاتلات الجوية في العالم.
18 طائرة هجومية وتصنف في المرتبة الـ31 عالميا.
5 طائرات نقل عسكري تجعلها في المرتبة الـ47 عالميا.
67 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الـ41 عالميا.
153 مروحية تجعلها في المرتبة الـ 27 عالميا، بينها 27 مروحية هجومية.
22 نوفمبر 2022, 04:37 GMT
وانطلقت المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة
للقوات الجوية الروسية والسورية، اليوم الخميس، وشمل ذلك وحدات الحرب الإلكترونية من البلدين.
وتشمل التدريبات الجوية المشتركة السيطرة على المجال الجوي السوري وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية الموجودة في سوريا، وتمثل جزءا من التدريب المشترك الروسي السوري، الذي انطلق أمس الأربعاء ويستمر على مدى 6 أيام.