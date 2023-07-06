https://sputnikarabic.ae/20230706/بدلا-من-مصافحتها-لاعبة-تلكم-منافستها-فيديو--1078786163.html
بدلا من مصافحتها... لاعبة كاراتيه تلكم منافستها... فيديو
بدلا من مصافحتها... لاعبة كاراتيه تلكم منافستها... فيديو
قامت لاعبة أرمينية بلكم منافستها الأذربيجانية، أليكا سيميخوفا، بعد إعلان خسارتها في النزال النهائي الذي جمعهما في بطولة "باتومي المفتوحة لرياضة الكاراتية"،... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T09:35+0000
2023-07-06T09:35+0000
2023-07-06T09:36+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
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وقامت اللاعبة الأرمينية بضرب منافستها الأذربيجانية، الفائزة بنقطتين مقابل لاشيء، على وجهها، بعد إعلان خسارتها النزال على الميدالية الذهبية، بدلا من مصافحتها.وكنتيجة لتصرفها غير اللائق والمخالف لقوانين الرياضة تم تجريد اللاعبة الأرمينية من الميدالية الفضية التي حصلت عليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو
بدلا من مصافحتها... لاعبة كاراتيه تلكم منافستها... فيديو
09:35 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
قامت لاعبة أرمينية بلكم منافستها الأذربيجانية، أليكا سيميخوفا، بعد إعلان خسارتها في النزال النهائي الذي جمعهما في بطولة "باتومي المفتوحة لرياضة الكاراتية"، والتي تقام حاليا في مدينة باتومي الجورجية.
وقامت اللاعبة الأرمينية بضرب منافستها الأذربيجانية، الفائزة بنقطتين مقابل لاشيء، على وجهها، بعد إعلان خسارتها النزال على الميدالية الذهبية، بدلا من مصافحتها.
وكنتيجة لتصرفها غير اللائق والمخالف لقوانين الرياضة تم تجريد اللاعبة الأرمينية من الميدالية الفضية التي حصلت عليها.