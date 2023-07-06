https://sputnikarabic.ae/20230706/برلماني-إسرائيلي-يطالب-بتوسيع-العملية-العسكرية-في-الضفة-لتشمل-مدنا-أخرى-1078806309.html

برلماني إسرائيلي يطالب بتوسيع العملية العسكرية في الضفة لتشمل مدنا أخرى

برلماني إسرائيلي يطالب بتوسيع العملية العسكرية في الضفة لتشمل مدنا أخرى

طالب برلماني إسرائيلي، اليوم الخميس، بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لتشمل مدنا أخرى. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T15:01+0000

2023-07-06T15:01+0000

2023-07-06T15:01+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أفيخاي بؤرون، مطالبته بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لتشمل مدينتي نابلس ورام الله أيضا.وجاءت تصريحات البرلمان الإسرائيلي تعليقا على مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق مزدوجة في مستوطنة "كدوميم" الواقعة بالقرب من قلقيلية في الضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم.وذكر أفيخاي بؤرون أنه على الجيش الإسرائيلي ألا يقبل هذا الأمر، أمر مقتل جندي وإصابة آخر، بزعم أنه "ثمن باهظ للغاية أن يقتل جندي في الميدان"، موضحًا أن على بلاده تحمل مخاطرة مدروسة بتعميق العملية العسكرية لتشمل مدن الضفة الغربية، وأهمها نابلس ورام الله.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، تحييد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "كدوميم" الواقعة قي الضفة الغربية.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة، في عملية نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كدوميم" الإسرائيلية، الواقعة شرق مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح وصفت بالخطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، ونشر بيانا على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها: "جرى إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم في منطقة لواء شمرون، مزيد من التفاصيل لاحقا".فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار أوقع مصابا إسرائيليا في حالة خطرة وهو دون وعي، مضيفة أنه "طلب من سكان مستوطنة كدوميم (غرب نابلس) البقاء في منازلهم".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم أطلق النار على حارس المستوطنة، ثم واصل باتجاه مفترق "غيت"، حيث أطلق النار على ما يبدو تجاه إسرائيلي آخر (لم توضح حالته)، وأرسلت مزيد من القوات لملاحقته وتم تصفيته في نهاية الأمر.وأضافت أنه تم إطلاق صافرات الإنذار داخل المستوطنة، تحسبا لتسلل مسلحين آخرين.وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.وفي يوم الثلاثاء الماضي، أنهى الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شارك فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-كدوميم--1078803397.html

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