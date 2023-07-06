https://sputnikarabic.ae/20230706/بيان-مشترك-لحركتي-حماس-والجهاد-القضية-الفلسطينية-تتعرض-لمؤامرات-بدعم-وتواطؤ-دولي-1078805083.html
بيان مشترك لحركتي "حماس" و"الجهاد": القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات بدعم وتواطؤ دولي
بيان مشترك لحركتي "حماس" و"الجهاد": القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات بدعم وتواطؤ دولي
أشادت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، "ببسالة المقاومين في جنين الذين قاتلوا وصمدوا وصبروا حتى دحروا الاحتلال الإسرائيلي". 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:29+0000
2023-07-06T14:29+0000
2023-07-06T14:29+0000
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وقالت الحركتان، في بيانٍ مشترك، إن "القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات تتبناها وتعمل عليها حكومة المستوطنين الفاشية وبدعم وتواطؤ دولي"، مضيفة أن "الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا وحدة الشعب الفلسطيني والمقاومين".وأشار البيان إلى أن "حجم المخاطر والتحديات يفرض على الجميع التحرك فورا للاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني"، مؤكدا أن "الاتفاق على هذه الخطة الوطنية الشاملة واجب وطني مع ضرورة إخراجها إلى حيّز التنفيذ فوراً".وشدد بيان حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على "ضرورة العمل على عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية"، داعياً الكل الوطني إلى سرعة التحرّك لمواجهة هذه التحديات، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.وأطلقت إسرائيل أخيرا، عمليتها العسكرية في جنين بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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https://sputnikarabic.ae/20230706/بعد-أحداث-جنين-هل-يقود-القصف-المتبادل-إلى-حرب-جديدة-بين-إسرائيل-وقطاع-غزة-1078778449.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
بيان مشترك لحركتي "حماس" و"الجهاد": القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات بدعم وتواطؤ دولي
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أشادت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، "ببسالة المقاومين في جنين الذين قاتلوا وصمدوا وصبروا حتى دحروا الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت الحركتان، في بيانٍ مشترك
، إن "القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات تتبناها وتعمل عليها حكومة المستوطنين الفاشية وبدعم وتواطؤ دولي"، مضيفة أن "الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا وحدة الشعب الفلسطيني والمقاومين".
وأشار البيان إلى أن "حجم المخاطر والتحديات يفرض على الجميع التحرك فورا للاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني"، مؤكدا أن "الاتفاق على هذه الخطة الوطنية الشاملة واجب وطني مع ضرورة إخراجها إلى حيّز التنفيذ فوراً".
وشدد بيان حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على "ضرورة العمل على عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية"، داعياً الكل الوطني إلى سرعة التحرّك لمواجهة هذه التحديات، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.
وأطلقت إسرائيل أخيرا، عمليتها العسكرية في جنين بقصد تدمير البنية التحتية
والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".