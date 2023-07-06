https://sputnikarabic.ae/20230706/تصويت-هل-تشتعل-الجبهة-اللبنانية-الإسرائيلية-بعد-أحداث-الغجر--1078788691.html
تصويت... هل تشتعل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بعد أحداث "الغجر"؟
تصويت... هل تشتعل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بعد أحداث "الغجر"؟
أعلن الجيش الإسرائيلي، على لسان المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، "قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية"، بعد تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي توصل إلى أن الانفجار الذي حدث... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T10:27+0000
2023-07-06T10:27+0000
2023-07-06T10:27+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وأضاف أدرعي، أنه "ردا على ذلك يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان".وبدوره، رد "حزب الله" اللبناني، مؤكدا أن "قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية".وشدد بيان لـ"حزب الله"، على أن قوات الجيش الإسرائيلي اتخذت إجراءات خطيرة في قرية الغجر اللبنانية التي تعترف بها الأمم المتحدة، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، لا نقاش فيه.برأيك: هل تشتعل هذه الجبهة على خلفية التوتر الأخير؟وأفاد "حزب الله" اللبناني بأن تلك الإجراءات الإسرائيلية تعني الاحتلال الكامل للقسم اللبناني من قرية الغجر عبر قوة السلاح، مع اتباع سياسة "فرض الأمر الواقع" في القرية نفسها، وليس مجرد خرق روتيني.ودعا الحزب، الدولة والشعب اللبنانيين، بكافة مؤسساتها، خاصة الحكومة اللبنانية، إلى التحرك السريع لمنع "تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى الوطن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... هل تشتعل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بعد أحداث "الغجر"؟
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أعلن الجيش الإسرائيلي، على لسان المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، "قصف مناطق داخل الأراضي اللبنانية"، بعد تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي توصل إلى أن الانفجار الذي حدث قرب قرية الغجر نتج عن "إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية"، بحسب المزاعم.
وأضاف أدرعي، أنه "ردا على ذلك يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي
حاليا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان".
وبدوره، رد "حزب الله" اللبناني، مؤكدا أن "قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية".
وشدد بيان لـ"حزب الله"
، على أن قوات الجيش الإسرائيلي اتخذت إجراءات خطيرة في قرية الغجر اللبنانية التي تعترف بها الأمم المتحدة، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، لا نقاش فيه.
ويرى محللون أن الأحداث التي تشهدها إسرائيل بشكل عام، سواء الداخلية أو الخارجية، قد تساهم بحدوث توتر كبير على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية أيضا.
برأيك: هل تشتعل هذه الجبهة على خلفية التوتر الأخير؟
وأفاد "حزب الله" اللبناني بأن تلك الإجراءات الإسرائيلية
تعني الاحتلال الكامل للقسم اللبناني من قرية الغجر عبر قوة السلاح، مع اتباع سياسة "فرض الأمر الواقع" في القرية نفسها، وليس مجرد خرق روتيني.
ودعا الحزب، الدولة والشعب اللبنانيين، بكافة مؤسساتها، خاصة الحكومة اللبنانية، إلى التحرك السريع لمنع "تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى الوطن".