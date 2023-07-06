https://sputnikarabic.ae/20230706/جريمة-مروعة-تهز-البرازيل-ضحيتها-لاعب-شاب-1078777442.html
جريمة مروعة تهز البرازيل ضحيتها لاعب شاب
جريمة مروعة تهز البرازيل ضحيتها لاعب شاب
شهدت البرازيل حادثة مروعة راح ضحيتها لاعب كرة قدم شاب، قُتل بالرصاص وقطعّت جثته إلى أجزاء في محاولة لإخفاء الجريمة. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T05:50+0000
2023-07-06T05:50+0000
2023-07-06T05:50+0000
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وقالت الشرطة إنها عثرت على جزء من جسد اللاعب، فينيسيوس سكولني، في نهر إغواتمي، بولاية ماتو غروسو دو سول، حسبما ذكرت شبكة "جي - 1" البرازيلي، التي أوضحت أن هناك احتمالا بأن تكون صديقته السابقة وراء الحادث بدوافع عاطفية.وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق النار على سكولني وأصيب بـ 3 رصاصات قبل أن يتم تقطيع جسده باستخدام منشار كهربائي، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أن الشرطة تبحث عن آخرين للاشتباه في تورطهم في الجريمة.وبحسب الشبكة، فإن آخر مباراة لعبها سكولني مع فريقه "سيديوك دي أناستاتيو" يوم 23 يونيو/ حزيران الماضي.وتقول الشبكة إنه حضر حفلا مع زملائه في مدينة حدودية داخل باراغواي، وخلال عودته تم إنزاله من السيارة بالقرب من منزل صديقته وفي اليوم التالي أبلغت والدته عن اختفائه، حيث بدأت عمليات البحث عنه حتى تم العثور على بقايا الجثة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن, الأخبار
جريمة مروعة تهز البرازيل ضحيتها لاعب شاب
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شهدت البرازيل حادثة مروعة راح ضحيتها لاعب كرة قدم شاب، قُتل بالرصاص وقطعّت جثته إلى أجزاء في محاولة لإخفاء الجريمة.
وقالت الشرطة إنها عثرت على جزء من جسد اللاعب، فينيسيوس سكولني، في نهر إغواتمي، بولاية ماتو غروسو دو سول، حسبما ذكرت شبكة "جي - 1" البرازيلي، التي أوضحت أن هناك احتمالا بأن تكون صديقته السابقة وراء الحادث
بدوافع عاطفية.
وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق النار على سكولني وأصيب بـ 3 رصاصات قبل أن يتم تقطيع جسده باستخدام منشار كهربائي، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أن الشرطة تبحث
عن آخرين للاشتباه في تورطهم في الجريمة.
وبحسب الشبكة، فإن آخر مباراة لعبها سكولني مع فريقه "سيديوك دي أناستاتيو" يوم 23 يونيو/ حزيران الماضي.
وتقول الشبكة إنه حضر حفلا مع زملائه في مدينة حدودية داخل باراغواي، وخلال عودته تم إنزاله من السيارة بالقرب من منزل صديقته وفي اليوم التالي أبلغت والدته عن اختفائه، حيث بدأت عمليات البحث
عنه حتى تم العثور على بقايا الجثة.