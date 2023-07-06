https://sputnikarabic.ae/20230706/حاكم--دارفور-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-نار-إلزامي-وإجراء-مفاوضات-وتشكيل-حكومة-كفاءات-1078794529.html

حاكم دارفور يدعو إلى وقف إطلاق نار إلزامي وإجراء مفاوضات وتشكيل حكومة كفاءات

حاكم دارفور يدعو إلى وقف إطلاق نار إلزامي وإجراء مفاوضات وتشكيل حكومة كفاءات

دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اليوم الخميس، إلى حل سريع للأزمة السودانية يبدأ بوقف إطلاق نار إلزامي وإجراء مفاوضات وتشكيل حكومة كفاءات. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T12:19+0000

2023-07-06T12:19+0000

2023-07-06T12:19+0000

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وقال أركو مناوي، في بيان له، إن "قوة مشتركة من الحركات المسلحة تقوم بتأمين الطرق والأسواق في الإقليم"، مؤكدا تحمله مسؤولية تأمين الإقليم في ظل غياب أجهزة الدولة.وكان حاكم دارفور قد أعلن، منذ أسابيع، الإقليم "منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل".وقال حاكم الإقليم السوداني، في بيان له، إن "المدنيين في مدينتي كتم والجنينة يتعرضون لانتهاكات وصفها بـ"المروعة"، مطالبا دول العالم بإرسال المساعدات الإنسانية للإقليم عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.وأضاف: "أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت ولا تزال تجري في المدينة المنكوبة "كتم" ومعسكر "كساب" ومدينة "نيالا" منذ الأمس حتى الآن، بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة".وحذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، من أن الوضع في منطقة دارفورغربي السودان أصبح كارثيًا، جراء الصراع الدائر في البلاد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.وقال عقار، في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، إن "الوضع يتفاقم في دارفور، والتأثير هناك أكثر من التأثير الذي يحدث في الخرطوم، كما أن معاناة الشعب السوداني في دارفور متكررة".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة و واسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي