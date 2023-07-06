https://sputnikarabic.ae/20230706/حماس-تتبنى-المسؤولية-عن-عملية-كدوميم-1078810194.html
"حماس" تتبنى المسؤولية عن عملية "كدوميم"
"حماس" تتبنى المسؤولية عن عملية "كدوميم"
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T16:38+0000
2023-07-06T16:38+0000
2023-07-06T16:38+0000
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وقالت الحركة في بيان إن منفذ العملية "هو الشهيد القسامي أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله"، وسط الضفة.وأوضحت أن العملية "تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف"، على يد مستوطنين الشهر الماضي.وتابعت "حماس": "إن كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قتل مسلح فلسطيني حارس مستوطنة "كدوميم"، وأصاب مستوطن آخر، قبل أن يُقتل برصاص الجيش الإسرائيلي.يشار إلى أن مستوطنة "كدوميم" يسكنها عدد من المسؤولين في حكومة اليمين الإسرائيلية، من بينهم وزير المال بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية".وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.وفي يوم الثلاثاء الماضي، أنهى الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شارك فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
https://sputnikarabic.ae/20230706/مقتل-إسرائيلي-إثر-إطلاق-نار-قرب-مستوطنة-كدوميم-في-الضفة-الغربية-1078802606.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/بيان-مشترك-لحركتي-حماس-والجهاد-القضية-الفلسطينية-تتعرض-لمؤامرات-بدعم-وتواطؤ-دولي-1078805083.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
"حماس" تتبنى المسؤولية عن عملية "كدوميم"
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أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر.
وقالت الحركة في بيان
إن منفذ العملية "هو الشهيد القسامي أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله"، وسط الضفة.
وأوضحت أن العملية "تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف"، على يد مستوطنين الشهر الماضي.
وتابعت "حماس": "إن كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قتل مسلح فلسطيني
حارس مستوطنة "كدوميم"، وأصاب مستوطن آخر، قبل أن يُقتل برصاص الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أن مستوطنة "كدوميم" يسكنها عدد من المسؤولين في حكومة اليمين الإسرائيلية، من بينهم وزير المال بتسلئيل سموتريتش
رئيس حزب "الصهيونية الدينية".
وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أنهى الجيش الإسرائيلي
عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شارك فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.